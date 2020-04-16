Знищено 20 га лісу та 15 сіл: як гасили пожежу у Чорнобильській зоні

20 гектарів лісу у вогні. Майже два тижні горіла Чорнобильська зона. Зайнялося у декількох місцях одразу ще 4 квітня. Загасити вогонь напередодні допоміг дощ. Наразі ліс не горить. Утім тління триває, і з ним ще найближчі дні доведеться боротися вручну. Метр за метром.

Гасили вогонь поблизу ЧАЕС півтисячі рятувальників з усієї країни та 200 лісників. пожежна авіація здійснила 227 вильотів, було використано 500 тонн води. Дефіцитні респіратори, вогнестійкі рукавиці, та воду привозили волонтери.

Не підпустити вогонь до Чорнобильської АЕС, ядерного сховища, туристичних об’єктів – міст Прип’яті, Чорнобилю та військового містечка Чорнобиль-2 – пожежникам все ж вдалося, втім полум’я забрало близько 15 сіл, евакуйованих ще навесні 1986-го, та дві радянські бази відпочинку, що входили до переліку туристичних маршрутів. Подробиці у сюжеті Владислава Круглова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що організатору пожежі в Чорнобильському лісі вручили підозру.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.