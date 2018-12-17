Уничтожили “вражескую” технику и перешли в “наступление”: учения резервистов на Харьковщине

Враг пересек государственную границу и продвигается в Харьков. Бригада территориальной обороны поднята по тревоге. В поддержку пехоте отправляется тяжелая техника.

Один танк подбит, есть раненый, однако в конце удается уничтожить вражескую технику и перейти в наступление. Это учения резервистов второй очереди на полигоне под Харьковом – мужчин от 40 до 55 лет без боевого опыта, которые в случае военной агрессии встанут на защиту родного города.

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За декабрь лишь на Харьковщине три с половиной тысячи таких мужчин пройдут однодневные обучения в составе танковых и стрелковых бригад.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в ВМС началась подготовка резервистов первой очереди.

Опубликовано Декабрь, 17 в 11:58



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