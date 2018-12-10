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Военное положение: сколько заплатят резервистам за сборы

Резервисты и военнообязанные за каждый день участия в учебных сборах в связи с введением военного положения получат компенсации.

В связи с введением военного положения в Украине начались массовые сборы резервистов и военнообязанных. За каждый день посещения учебных сборов участники будут получать выплати, сообщает командование Сухопутных войск ВСУ.

Объясняется, что компенсации привязаны к прожиточному минимуму и уровню минимальной зарплаты.

Так, за участие в учениях будут выплачены:

  • суточные за каждый день пребывания на собрании (но не по 60 грн как всем, а в процентах – от 20% до 50% (от 60 грн) в зависимости от воинского звания);
  • средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы граждане, с последующим возмещением этих расходов Минобороны;
  • военнообязанным и резервистам, которые не работают, военными частями выплачивается денежное обеспечение в размере прожиточного минимума (1762 грн в 2018 году).

Читайте: В Украине начались масштабные сборы резервистов – что нужно знать

Резервисты также получат отдельные компенсации:

  • в размере от 1,5 до 2 прожиточных минимумов (1762 грн) в зависимости от воинского звания;
  • единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве в прошлом году (от 1600 до 3100 грн).

Напомним, 3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов, которые будут проходить не более 20 дней.

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