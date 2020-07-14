Подорожают вода и продукты. Как за счет украинцев будут латать дыру в энергетике

Нацкомиссия регулирования электроэнергетики увеличила почти в полтора раза тариф на передачу электроэнергии. Это делается ради того, чтобы найти деньги и заплатить самый высокий в Европе тариф на зеленую энергию.

Уже в августе это подорожание ощутят на себе все украинцы — в тарифах на воду, в увеличении цен на продукты, товары и услуги.

Смотрите: Самые высокие тарифы в Европе. Почему в Украине снова вырастет цена на электроэнергию

Но дальше платить придется еще больше. В отечественной энергетике образуется черная дыра — растущий долг производителям экоэнергии на фоне недофинансирования других видов генерации, в том числе атомной. Платить его придется всем потребителям без исключения и промышленным и обычным гражданам.

На зеленую энергетику украинцы возлагали большие надежды еще несколько лет назад. Но не знали какой ценой это для них обернется.

Речь шла о чистой энергии из неисчерпаемых ресурсов — ветер и солнце. А оказалось, что отечественные бизнесмены продают ее втридорога — дороже чем в Европе.

Киловатт-час энергии солнца стоит почти 4,5 грн, ветра — 3,5 грн, а атомная — лишь 55 копеек. Зеленые энергостанции производят на рынок лишь 8% тока, а забирают с рынка треть выручки.

Нацкомиссия регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг предлагает отменить все льготы, чтобы только удовлетворить бизнесменов. Обременена долгом компания Укренерего ищет возможности занять у международных банков 10 млрд грн. Отдавать эти деньги опять таки придется всем украинским потребителям.

Стимулирование тарифов на электроэнергию

Неблагоприятная инвестиционная среда, отсутствие стимулов для потенциальных инвесторов, включая устаревшие и экономически неэффективные методы тарифообразования Расходы+ привели к хроническому недофинансированию сектора распределения электроэнергии.

Чтобы исправить ситуацию, необходим переход на стимулирующее регулирование по международному опыту. Об этом заявил Сергей Чех, заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК и экс-заместитель министра угольной промышленности.

Эксперт утверждает, что для увеличения инвестирования в электросети большинство стран Европы применяли механизм стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов).

Это альтернативный подход к регулированию распределения электроэнергии, использующий стимулирующую инвестиции модель Регулируемая база активов (RAB), а не принцип Расходы+.