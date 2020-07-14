Здорожчають вода та продукти. Як за рахунок українців лататимуть діру в енергетиці

Нацкомісія регулювання електроенергетики збільшила майже у півтора рази тариф на передачу електроенергії. Це робиться заради того, аби знайти гроші і заплатити найвищий у Європі тариф на зелену енергію.

Вже у серпні це здорожчання відчують на собі всі українці – у тарифах на воду, у збільшенні цін на харчі, товари і послуги.

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Але чимдалі платити доведеться ще більше. У вітчизняній енергетиці утворюється чорна діра – зростаючий борг виробникам екоенергії на тлі недофінансування інших видів генерації, зокрема атомної. Платити його доведеться усім споживачам без винятку і промисловим і звичайним громадянам.

На зелену енергетику українці покладали великі надії ще кілька років тому. Але не знали якою ціною це для них обернеться.

Мова йшла про чисту енергію з невичерпних ресурсів – вітер та сонце. А виявилось що вітчизняні бізнесмени продають її втридорога – дорожче ніж у Європі.

Кіловат-година енергії сонця коштує майже 4,5 грн, вітру – 3,5 грн, а атомна – лише 55 копійок. Зелені енергостанції виробляють на ринок лише 8% струму, а забирають з ринку третину виручки.

Нацкомісія регулювання електроенергетики і комунальних послуг пропонує скасувати всі пільги, аби тільки задовольнити бізнесменів. Обтяжена боргом компанія Укренерего шукає можливості позичити у міжнародних банків 10 млрд грн. Віддавати ці гроші знову таки доведеться усім українським споживачам.

Стимулювання тарифів на електроенергію

Несприятливе інвестиційне середовище, відсутність стимулів для потенційних інвесторів включно зі застарілим та економічно неефективним методом тарифоутворення Витрати+ призвели до хронічного недофінансування сектору розподілу електроенергії.

Щоб виправити ситуацію, необхідний перехід на стимулююче регулювання за міжнародним досвідом. Про це заявив Сергій Чех, заступник голови Федерації роботодавців ПЕК та екс-заступник міністра вугільної промисловості.

Експерт стверджує, що для збільшення інвестування в електромережі більшість країн Європи застосовували механізм стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифів).

Це альтернативний підхід до регулювання розподілу електроенергії, який використовує стимулюючу інвестиції модель Регульована база активів (RAB), а не принцип Витрати+.

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