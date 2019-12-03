Зустріч лідерів НАТО у Лондоні: одна з головних тем – єдиний підхід до Росії

70 років створення НАТО офіційно відзначатимуть сьогодні та завтра у Лондоні глав держав та урядів Альянсу. Ювілейна дата йому виповнилася у квітні, та урочистості перенесли на зараз. Втім, лідерам і нині не зовсім до святкувань – тож більше уваги приділять викликам сьогодення. Одна з головних тем обговорення – єдиний підхід до Росії. Результат для України особливо важливий з огляду, що зустріч НАТО відбувається менш, ніж за тиждень до саміту в нормандському форматі.

Єдиний підхід до дедалі агресивнішої Росії – така одна з головних тем дводенної зустрічі лідерів країн НАТО, що відкривається у Лондоні.

Єдність Альянсу з цього питання щораз помітніше тане. Частина країн втрачає терпець і готова заради економічної вигоди пробачити Кремлю загарбання українського Криму та розв’язування війни на Донбасі. Особливо помітно ідею дружби з Москвою просуває французький президент Еммануель Макрон. Він кардинально змінив риторику. 2017 року, під час передвиборчих перегонів та потім – щойно вступивши на посаду, він різко критикував Путіна.

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Тепер він каже, що Росія – не ворог НАТО, і діалог з Кремлем слід розвивати.

І такі заяви прозвучали з вуст господаря саміту в нормандському форматі, де говоритимуть про ситуацію на Донбасі. Макрон прийматиме Зеленського, Путіна та Меркель у Парижі вже наступного понеділка.

Українська влада спершу не планувала відряджати представників країни на зібрання НАТО. Бо його статус знизили з саміту до зустрічі лідерів, а них держав-партнерок не запрошують. Та днями стало відомо, що до Бельгії поїде міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він візьме участь у конференції для партнерів, що проходитиме паралельно із зустріччю лідерів.

Факти ICTV раніше писали про те, що у 2020 році США скоротять видатки на НАТО, аби фінансово допомогти Україні.

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