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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Увольнение из-за карантина. Юристы объяснили законность действий работодателя

Из-за карантина без работы остались более 2 млн украинцев, 5,5 млн — ушли в вынужденные отпуска. 700 тыс. малых предпринимателей остановили свою работу. Юристы объясняют, что по законодательству карантин — это форс мажор, но ссылаясь на него вас уволить не могут.

Трудовой договор можно расторгнуть, или по вашему желанию, либо, если предприятие ликвидируют. Идти или не идти в неоплачиваемые отпуска, это уже индивидуально можно решать с работодателем. Чаще всего сейчас персонал отправляют на отдых без сохранения зарплаты на весь период карантина, и сейчас это законно, говорят юристы. Но все должно быть добровольно, заставлять вас писать любые заявления никто не имеет права. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что уже в мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест для всех украинцев.

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