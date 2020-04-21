Звільнення через карантин. Юристи пояснили законність дій роботодавця

Через карантин без роботи залишилися понад 2 млн українців, 5,5 млн – пішли у вимушені відпустки. 700 тис. малих підприємців зупинили свою роботу. Юристи пояснюють, що за законодавством карантин – це форс мажор, але посилаючись на нього вас звільнити не можуть.

Трудовий договір можна розірвати, або за вашим бажанням, або, якщо підприємство ліквідовують. Йти чи не йти у неоплачувані відпустки, це вже індивідуально можна вирішувати з роботодавцем. Найчастіше зараз персонал відправляють на відпочинок без збереження зарплати на весь період карантину, і нині це законно, кажуть юристи. Але все має бути добровільно, примушувати вас писати будь-які заяви ніхто не має права. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців.

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