Зимуют на улице: после пожаров на Луганщине погорельцы до сих пор ждут компенсаций

На улице уже зима, а люди, пострадавшие от лесных пожаров на Луганщине еще в июле, получили только половину из более 32 млн грн компенсаций, обещанных государством.

Тогда больше всего убытков огонь нанес жителям Смоляниново. Здесь погибли пять человек, полностью сгорели 37 домов и десятки повреждены.

Селяне утверждают, что не могут получить деньги, потому что их выдают людям, которые здесь никогда не жили.

По их словам, за поврежденное хозяйство вообще не предусмотрено компенсаций, хотя большинство живут из того, что вырастили на огороде и в сарае. А у кого-то сгорела вся техника в гараже.

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В Муратово во время осенних пожаров огонь уничтожил 70 домов. Сюда уже никогда не вернутся люди, потому что восстановить жилье невозможно.

Семья из трех человек будет зимовать в холодном вагончике, который предоставили пенсионерам волонтеры. Они построили небольшой домик, но средств хватило только на коробку. Достроить планировали за компенсацию от государства, но из 300 тыс. грн до сих пор не получили ни копейки.

Район получил почти 48 млн грн, из которых людям выдали всего 20%. Процесс затягивается из-за оформления документов. Если средства не освоить до конца года, их вернут Киеву.

Поэтому Луганская ОГА ведет переговоры с Кабмином, чтобы сделали пролонгации освоения средств.

В октябре правительство направило 185 млн грн людям, которые пострадали из-за пожаров в Луганской области.

Местные жители, дома которых уничтожил огонь, получат 300 тыс. грн на семью. Тем, кто нуждается в проведении ремонта в доме, выплатят 50 тыс. грн.

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