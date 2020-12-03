Зимують на вулиці: після пожеж на Луганщині погорільці досі чекають компенсацій

На вулиці вже зима, а люди, які постраждали від лісових пожеж на Луганщині ще у липні, отримали лише половину з понад 32 млн грн компенсацій, обіцяних державою.

Тоді найбільше збитків вогонь завдав жителям Смолянинового. Тут загинули п`ятеро людей, повністю згоріли 37 будинків та десятки пошкоджено.

Селяни твердять, що не можуть отримати гроші, бо їх видають людям, які тут ніколи не жили.

За їх словами, за пошкоджені обійстя взагалі не передбачено компенсацій, хоча більшість живуть з того, що виростили на городі та в сараї. А в когось згоріла вся техніка у гаражі.

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В Муратовому під час осінньої пожежі вогонь знищив 70 будинків. Сюди вже ніколи не повернуться люди, бо відновити житло неможливо.

Родина з трьох людей зимуватиме у холодному вагончику, який надали пенсіонерам волонтери. Вони ж збудували невеличку хатку, але коштів вистачило лише на коробку. Добудувати планували за компенсацію від держави, але з 300 тис. грн досі не отримали ні копійки.

Район отримав майже 48 млн грн, з яких людям видали всього 20%. Процес затягується через оформлення документів. Якщо кошти не освоїти до кінця року, їх повернуть Києву.

Тому Луганська ОДА веде перемовини з Кабміном, щоб зробили пролонгацію освоєння коштів.

У жовтні уряд направив 185 млн грн людям, які постраждали через пожежі в Луганській області.

Місцеві жителі, будинки яких знищив вогонь, отримають 300 тис. грн на сім’ю. Тим, хто потребує ремонту в будинку, виплатять 50 тис. грн.

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