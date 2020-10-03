Лишився лише попіл. Катастрофічні наслідки масштабної пожежі в Луганській області

В Луганській області четвертий день палають пожежі. Один з осередків вогню поблизу села Чмирівки Старобільського району вдалося ліквідувати.

Нині надзвичайники намагаються загасити ще сім осередків полум’я на 20 тис. гектарів.

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Виявлені тіла семи загиблих, ще чотири людини вважають зниклими без вісти, 18 – постраждали. Тим часом мешканці почали повертатися в спопелілі будинки.

Зокрема в Муратовому, що за кількадесят кілометрів від Сєверодонецька, вцілілих будинків майже немає. Люди вважають, що компенсацій, які обіцяє уряд на відновлення не вистачить.

Влітку, коли навколо села також вирували пожежі, стихія його оминула, а нині вогонь безжально винищив більше половину будинків. Люди, які за лічені хвилини втратили геть усе, що наживали роками, у розпачі.

Затьмареним та вигорілим селом ходять правоохоронці, оглядають згарища та складають акти. А біля сільради – метушня. Погорільці розбирають речі, які їх сюди привезли благодійники. Електрику, яку тут не бачили вже кілька днів, дає генератор.

Муратівці кажуть, що коштів місцевого бюджету на грошову компенсацію людям не вистачить навіть на демонтаж згорілих будинків. Тож, сподіваються на допомогу благодійників.

Про обіцяні напередодні прем’єром гроші для погорільців багато хто навіть не чув. Електрики немає, а мобільний зв’язок ледь працює.

Дехто в допомогу не вірить, а інші певні, що в кого згоріло геть усе господарство, не врятують навіть 300 тис. грн. Також після трагедії тут чекають ще й на стрибок цін на будматеріали.

Відео підпалу сухостою на Луганщині

Українські військові зафільмували факт підпалу окупантами сухостою на Луганщині. Відео оприлюднили на сторінці благодійного фонду Повернись живим. На ньому чітко видно, як терорист підпалює суху траву неподалік українських позицій.

У фонді повідомили, що вогонь знищив чимало військового обладнання – квадрокоптери, камери відеоспостереження, монітори, генератори, кілометри кабелю та багато іншого.