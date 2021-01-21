В Україні справжнє протистояння у верхівці, і я не бачу кінця – шаман Жан Серафим

Пальми, блакитний океан та нескінченні сонячні дні. Домініканська республіка, на перший погляд, – справжній туристичний рай. Однак побачити тут можна й пекло, бо всі без винятку місцеві хоча й відвідують католицькі церкви, водночас є послідовниками темного культу вуду – африканської релігії, що потрапила на карибський острів Еспаньйола разом із рабами з Африки, яких везли туди колоністи.

Вуду – це своєрідний мікс магічних культів давніх племен та нав’язаного їм католицизму. Боги у ньому подібні до християнських святих, щоправда, з іншими іменами та властивостями, часто потребують кривавих жертв. Посередниками й священнослужителями у цьому дійстві є так звані хунгани (чоловіки) або мамбо (жінки). Вони і є місцевими шаманами із неймовірним авторитетом у населення.

Маючи будь-які проблеми у житті, до них ідуть за порадами та допомогою. Вони ж впускають у своє тіло духів, світлих і темних, як, наприклад, божество Барон Субота (дух загробного світу, якого зображують скелетом у капелюсі-циліндрі та з сигарою). Іншого способу зв’язку зі світом духів та отримання від них цінної інформації не існує, тож його обираємо й ми.

Прогноз на 2021 рік. Що відкрили духи під час ритуалу вуду?

Справжнього хунгана вуду ми знаходимо за допомогою керівника місцевої туристичної компанії Олександра Карпецького. Із таким проханням до нього звертаються не часто. У регіоні є як шахраї, що просто влаштовують шоу, так і справжні чаклуни, що працюють з місцевими. Нас цікавить прогноз на прийдешній рік, тому просимо знайти справжнього. І ось вже їдемо на зустріч!

Прогнозу передуватиме спеціальний ритуал. Лише впустивши духа у своє тіло, шаман може побачити майбутнє. Послідовники церкви битимуть у барабани, питимуть зілля і за годину поступово впадатимуть у транс. Лідер церемонії згодом заговорить не своїм голосом. На доказ того, що тілом оволоділо божество вуду, шаман буде колоти себе мачете, але лишатиметься неушкодженим, кричатиме, танцюватиме та обійматиме учасників церемонії.



Аж раптом все скінчиться. Трохи втомлений, він запросить нас до маленької кімнати, облаштованої свічками та образами. Прогноз готовий.

– Увесь світ живе зараз проблемою коронавірусу. Дух показав мені, як вона відступає.

Не одразу, поступово. Десь на початку літа позитивні зміни вже будуть відчутні. Але якщо ви хочете побачити світ таким, яким він був раніше, дух не впевнений, що це взагалі можливо. Ми вже обрали нову гілку розвитку, новий шлях, і йдемо ним. Тож буде краще, та не так, як раніше, не так, як ми звикли, – віщує шаман Жан Серафим.

Питаємо: Чим житиме світ у цей непростий час? Чи скінчиться велика політична криза і чи домовляться між собою великі гравці аби нарешті узгоджено вирішувати спільні проблеми світу?

– Великі країни спільної мови між собою цього року не знайдуть. Я не бачив міцних об’єднань, проте дрібних конфліктів хоч греблю гати, а вам відомо, що коли сваряться гіганти, і для “малечі” трясеться земля. Однак війни не буде, стихне гучна зброя, візьмуться за тиху, у своїх комп’ютерах. Загалом, я бачив нові автомобілі у небі і ракети неймовірної потужності. Та тут теж кожен за себе. Це протистояння, а не об’єднання.

Щодо України

Жан зізнається, що чув про цю країну, але небагато. Проте, знаючи звідки ми, все ж запитав духа і отримав відповідь про те, що нас чекає у майбутньому році.

– Я бачив надію для тих, хто втратив роботу. Безробіття скорочуватиметься у вашій країні. Фінансове становище стане кращим, але повільніше, ніж ви бажаєте. У вас там справжнє протистояння у верхівці, і я не бачу кінця. Як і у нас в країні, багаті хочуть мати ще більше. Та у ваших людей сильна воля, тож не втрачайте надії і не здавайтеся.

Хто такий шаман Жан і чому ми маємо йому вірити?

У заможнішу Домініканську республіку він приїхав 7 років тому із найбіднішої країни у всій Західній півкулі та найбільш ортодоксальної – Гаїті. Саме ці дві держави ділять між собою острів Еспаньйола. На своїй батьківщині Жан народився у родині хунгана вуду, і це ремесло отримав у спадок. В інший спосіб досягти такого високого статусу просто неможливо.

Чому ми обрали саме Жана? По-перше, нам його рекомендували друзі-гаїтянці, які є адептами культу і відвідують саме його церкву. Він має гарну репутацію у своєму колі, спілкується із найсильнішими духами. Раніше я дуже скептично до цього ставився, але зараз я вважаю, що світ духів існує. Він є тим, що завжди навколо нас і що впливає на наше життя, – коментує керівник туристичної компанії Олександр Карпецький.

Шамани вуду стверджують, що здатні майже на все. Їхня допомога зазвичай стосується трьох аспектів життя людини: здоров’я, кохання або його відсутності, та грошей.



І якщо зі здоров’ям усе зрозуміло, то щодо кохання виглядає неймовірним факт, що привороти вуду можуть спрацювати, і замовника покохає той, хто ніколи не кохав. На свою користь адепти культу наводять приклади колоністів-французів, які, шокуючи французьку еліту ХVІІІ століття, привозили на батьківщину дружин із темною шкірою. Ну а що до грошей, у так званій Ботаніці – аптеці, у якій продають атрибути для вуду, нам розповіли, що якщо у тебе проблеми в бізнесі, це легко виправити.

– У мене є набір для залучення клієнтів. Він коштує 250 песо (тобто 4 долари). Це засоби, з якими треба митися у душі. Діє з першого ж дня використання! Є і темна магія, наприклад, коли комусь хочеш помститися, зі світу зжити, як кажуть. Це теж можливо, але у всього є своя ціна.

Якщо зв’язуєшся із темними силами, вони і від тебе візьмуть свою долю.

Зомбі, ляльки вуду, вбивство тварин. Як працює ця магія?

Є велика різниця між африканським та гаїтянським культом, хоча на перший погляд обряди й схожі. У країні Чорного континенту Бенін, наприклад, більш орієнтовані на світлі сили, у Гаїті – на темні, що зумовлено стражданням рабів і намаганням хоч якось вплинути на ворогів-рабовласників. Як один із засобів впливу були задіяні так звані ляльки вуду, яких спочатку створили задля благої мети.

– Скажімо, людина захворіла, її принесли до шамана полікувати, але не може ж шаман у себе в будинку влаштувати цілий шпиталь. Він зрізає з хворого нігті, волосся, і відправляє додому. Потім він створює ляльку, вкладаючи в неї те, що зрізав з хворої людини, і кожен день регулярно проводить з нею ритуали.

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Та згодом шамани зрозуміли: цей принцип можна задіяти й тоді, коли бажаєш комусь зла. Є й більш радикальний спосіб, що використовують у вкрай рідкісних випадках. Його замовляють родини щоб помститися тому, хто завдав великих збитків, можливо, навіть вбивці, що залишився на волі. Феномен, який завдяки письменникам-фантастам у всіх на слуху – “зомбі” або ходячі мерці.

Однак, за словами гіда Віктора Черниченко, у цьому є лише доля правди. Усе виглядає так, як це демонструє Голлівуд. Людина вмирає, вночі труну з її тілом відкопує та повертає до життя шаман. Але насправді ніхто ніколи не вмирав.

– У всьому винен дуже сильний токсин, який підкладають у їжу людині і вона впадає у щось подібне до летаргічного сну, не подаючи ознак життя. Коли шаман приводить її до тями, робить ще й психологічні маніпуляції, щось на кшталт гіпнозу. Тоді і втрачається особистість, людині можна наказати робити що завгодно. Наприклад, скажеш копати – і вона копатиме без зупинки.

Людей у такому стані змушують працювати на надважких роботах, наприклад, на плантаціях цукрової тростини.



Місцеві розповідають, що у Гаїті їх можна зустріти просто на дорозі. У Домінікані ж законодавство щодо цього більш суворе. Заборонено використовувати й рештки людських тіл, які зазвичай викопують на цвинтарях. Там задля охорони навіть виставляють військових. Але ритуали із вбивством тварин поки дозволені.

– Принцип насправді такий: щоб отримати якусь цінність, треба цю цінність віддати.

В даному випадку людина не себе віддає, а віддає домашню тварину. Жертвуючи, він забирає у себе і віддає комусь. Це може бути коза або корова (залежно від обряду).В такому разі у вищих сил ні до кого немає претензій, – коментує адепт культу Раєн Тессоно.

У нашому ритуалі обійшлося без жертв, бо від початку ми просили не завдавати шкоди живим істотам. Усе це виглядає гротескно і шокуюче, але чи вартує того? Гаїті настільки далеко, що про країну нечасто згадують навіть найактивніші захисники тварин та соціальні організації. Те, що відбувається там, у сучасному світі важко уявити. Чи працює ця магія? Гаїтянці вірять, що так. Можливо, саме ця сліпа віра і створює дива навколо них.