Гра у мир для Трампа: справжні мотиви Путіна щодо перемир’я на 9 травня та чи буде тиша

Президент США Дональд Трамп провів розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили можливість “невеликого перемир’я” в Україні на 9 травня.

Зі свого боку голова нашої держави Володимир Зеленський доручив своїм представникам зв’язатися із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі. Він наголосив, що важливо, аби припинення вогню тривало не кілька годин поки йде парад у Москві, а було встановлено дійсно на довгостроковий термін.

Факти ICTV взяли коментар у політолога Володимира Фесенка та дізнались, що насправді стоїть за пропозицією Кремля та чого очікувати від чергового перемир’я, якщо воно буде погоджено.

Навіщо РФ перемир’я на 9 травня

Зрозуміло, що пропозиція встановити перемир’я на 9 травня йде саме від Кремля, оскільки для Дональда Трампа ця дата немає жодного значення, зауважує Володимир Фесенко.

– Просувати тему перемир’я саме на 9 травня може лише Путін. Однак, оскільки Трампу важливо показити себе миротворцем, то саме ідея мирної ініціативи була його, просто без прив’язки до конкретної дати. А вже Путін міг сказати, що згоден і запропонував 9 травня, – говорить політолог.

Водночас експерт зазначає, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну перемир’я на 9 травня потрібно не для того, щоб не було обстрілів Червоної площі під час параду. Оскільки, наголошує Володимир Фесенко, хоч теоретично Україна й може вдарити по Москві, однак фактично столиця РФ – одне з найбільш захищених міст у світі.

– Там потрійна лінія ППО ще за радянських часів. Жоден бойовий дрон не долітав до Червоної площі. Просто щоб розуміли, щоб не було фантазій на цю тему. І Путіну перемир’я на 9 травня потрібно не для того, щоб не було обстрілів Червоної площі, їх би і так не було, а якщо б і були, то це б не дало сильних результатів, – говорить політолог.

Для Путіна ця мирна ініціатива – скоріше пропагандистська історія, тактика демонстрації саме Трампу, що він готовий домовлятися, що не проти переговорів.

– Треба розуміти, що Путіну потрібно підживлювати віру Трампа в те, що він хоче завершити війну. Ось в чому головний сенс. Тому вся ця історія з перемир’ям – це насправді пропагандистський пшик і тактичний також, – каже експерт.

Володимир Фесенко наголошує, що вся ця мирна ініціатива більше схожа на гру у домовленості, що можна досягти результатів, а насправді є всього лише імітацією цього, не більше.

Перемир’я на 9 травня: чи варто очікувати тиші

Жодного серйозного значення це перемир’я не має і, на думку Володимира Фесенка, буде та ж сама історія, що і з режимом тиші на Великдень.

У кращому випадку, вважає політолог, не буде повітряних атак протягом декількох днів, а також, можливо, зменшиться інтенсивність бойових дій і то не на всіх напрямках.

– Тому це так зване перемир’я не наблизить нас до миру. Навпаки, це зигзаги, це те, що відволікає від реального мирного процесу. Ми все це вже проходили. У нас є сумний досвід, пам’ятаєте так звані мінські перемир’я, які ще на не офіційному рівні називали “датські”? Тобто від дати до дати, від свята до свята, без реального змістовного результату, – говорить політолог.

Це гра у домовленості про короткотермінові перемир’я, які насправді до реального миру не ведуть.

– Тому ця гра, в даному випадку, гра скоріше Путіна з Трампом, насправді практично не впливає на реальний переговорний процес, – говорить Володимир Фесенко.

Водночас позитив, який можна виокремити з розмови Трампа та Путіна – президент США не забуває про Україну.

– Трамп пам’ятає про Україну, про те, що війна не закінчилась, що україно-російською війною треба ще займатися, – додає політолог.

Тобто версія про те, що Трамп вийде з переговорів або забув про Україну не відповідає дійсності, що є позитивним для нас моментом.

