Кремль знову вдається до ядерного шантажу. З 19 до 21 травня Росія та Білорусь провели спільні навчання з підготовки та застосування нестратегічних ядерних сил, які Москва не анонсувала заздалегідь.

Факти ICTV разом з очільником правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимиром Фесенком проаналізували, кому насправді адресований цей ядерний сигнал, чи здатна Білорусь на пряму участь у війні проти України, а також які дипломатичні важелі впливу має залучити Київ через США та Китай, щоб нейтралізувати загрозу.

Ядерні навчання Росії та Білорусі: що відомо

Росія та Білорусь провели спільні військові навчання протягом 19-21 травня, присвячені підготовці та застосуванню нестратегічних ядерних сил в умовах “загрози агресії”. Москва заздалегідь не анонсувала проведення цих тренувань.

Напередодні, 18 травня, про старт навчань заявило лише Міністерство оборони Білорусі. У Мінську тоді уточнили, що відпрацювання ударів тактичною ядерною зброєю на території країни відбувається в тісній взаємодії з російськими військовими.

За цими кроками можуть бути цілком реальні безпекові ризики для України. На тлі розвідувальних даних про можливе планування РФ наступу з білоруської території президент Володимир Зеленський заявив про термінове посилення військ на Чернігівсько-Київському напрямку, доручивши дипломатам і спецслужбам розробити заходи для протидії.

В Інституті вивчення війни (ISW) переконані, що ядерні тренування – це лише спроба Москви продемонструвати силу, відвернути увагу від власних провалів і слабких місць на фронті.

Ядерні навчання в Білорусі: елемент тиску на Європу та США

Спільні ядерні навчання Росії та Білорусі не несуть принципових військових ризиків, а є продовженням політико-психологічного тиску на країни Заходу, заявив політолог Володимир Фесенко, коментуючи нещодавні маневри двох країн.

За його словами, цей крок спрямований насамперед на європейські держави та частково на США. Головна мета Кремля — продемонструвати силу та залякати союзників України.

Цю логіку підтверджують і в самій Москві. Зокрема, речник російського диктатора Дмитро Пєсков відкрито заявив, що проведення ядерних навчань у Білорусі, як і постановка на бойове чергування нових балістичних ракет Сармат, є прямим сигналом для США.

— Очевидно, зараз росіяни дійшли до висновку, що американці не йдуть на нові поступки Росії, а діють за власною логікою. Вони вирішили знову продемонструвати, що Росія має потужний ядерний потенціал, — стверджує Фесенко.

Окрім цього, Кремль намагається тиснути на європейські країни. Проведення таких маневрів із боку Москви є прямим натяком на те, що подальша військова допомога Україні нібито підвищує ризик ядерної війни з РФ, припустив політолог.

– І те, що ці навчання відбуваються на території Білорусі, – це сигнал у бік Європи, а не України. По Україні Росія може завдати ударів із власної території. По Європі також, але коли йдеться про тактичну ядерну зброю, то це стосується погроз саме в бік Європи, – наголосив він.

Ядерні навчання в Білорусі: чи є загроза для України

Політолог наголошує, що таємно перекинути техніку та армію для наступу під прикриттям таких навчань просто неможливо, і зараз подібної активності на кордоні немає.

Якби самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко був зацікавлений у війні проти України, то це вже давно розпочалося б із території або за участі РБ. Очевидно за багатьма ознаками, що Лукашенко боїться такої війни, переконаний Фесенко.

— Він розуміє, що це величезні ризики для його режиму та нього особисто. Враховуючи неготовність до реальної війни та слабкість армії без Росії, Білорусь сама воювати не зможе, — стверджує він.

По-друге, Лукашенко вже розуміє боєздатність української армії. До початку російського вторгнення в Україну він насміхався над українською армією. Фесенко пригадав про те, як Лукашенко казав про те, що українці воюватимуть дерев’яними автоматами.

— Потім зрозумів, що українці вміють воювати. І те, що після перших місяців війни він максимально скоротив участь Білорусі у військових діях, зокрема, не було ударів з території Білорусі, – це було наслідком його побоювань, — переконаний Фесенко.

За словами політолога, останні дії Лукашенка свідчать про спроби маневрувати між Вашингтоном та Москвою. Наразі він демонструє зацікавленість у налагодженні контактів із США, розраховуючи на послаблення економічних санкцій та відновлення експорту білоруського калію на американський ринок.

— До речі, це фактор, який Україна може використовувати для того, щоб через американців стриматимувати чи нейтралізовувати ризики участі Білорусі у війні проти України. А такі ризики є, безумовно, — наголосив Фесенко.

Попри заяви президента України Володимира Зеленського про плани Росії втягнути Білорусь у повномасштабну війну, наразі у Москви немає ресурсів для відкриття нового фронту, сказав він.

Як наголосив політолог, для реалізації такого сценарію Росії потрібно буде провести масову мобілізацію. Зараз у РФ відсутні додаткові резерви, а також немає інформації про масове перекидання російських військових на білоруську територію.

Чому Китай не зацікавлений у втягуванні Білорусі у війну проти України

На думку Фесенка, найбільш ефективними засобами нейтралізації цього ризику є активна робота з Китаєм, оскільки втягування Білорусі у війну проти України не відповідає інтересам Пекіна.

На території Білорусі є китайські підприємства та активи, тому для них це ризик. І Китаю не подобається розширення театру війни, стверджує політолог.

— Китай нічого особливо не робить для припинення війни між Росією та Україною, але водночас не хоче розширення її масштабів, особливо в бік Європи. Це вже суперечить китайським економічним інтересам, — сказав він.

Окремі представники адміністрації президента США Дональда Трампа та американські бізнес-кола виявляють економічний інтерес до Білорусі. За словами Фесенка, вони активно працюють, зокрема з українською стороною, щоб Київ пішов назустріч та не заважав бізнесовим проєктам США на території Білорусі.

— Але тоді ми маємо надсилати сигнал американцам, що їхні економічні проєкти там можуть провалитися, якщо Білорусь братиме участь у бойових діях проти України. На мою думку, активна робота на американському та китайському напрямках — це найбільш ефективні засоби впливу на Лукашенка, — стверджує Фесенко.

Спільні ядерні навчання Росії та Білорусі можуть стати вагомим аргументом для посилення військової підтримки України з боку НАТО, проте країни зіткнулись із серйозним дефіцитом ракет-перехоплювачів, який загострився на тлі війни в Ірані, резюмував політолог.

Фото : Факти ICTV

