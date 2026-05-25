100 років тому вбили Симона Петлюру: яким був за життя головний отаман військ УНР

Шлях звільнення кожної нації густо кропиться кров’ю. Нашої — так само. Кров’ю чужою і своєю. Ворожою і рідною, писав Симон Петлюра у статті Пам’яті полеглих за державність у січні 1926 року.

Постать головного отамана військ УНР, а згодом і голови Директорії Симона Петлюри — одна з тих, що знаменують початок Української держави. Саме тому він, як і Степан Бандера та Іван Мазепа, засіли наче кістка в горлі росіян навіть після власної смерті.

25 травня 2026 року минає 100 років після вбивства Симона Петлюри, а росіяни на чолі зі своїм диктатором продовжують вигадувати про нього різні нісенітниці та псевдоісторії. У прагненні демонізувати українських борців за незалежність там завжди ліпили наративи про “жахливих мазепинців, петлюрівців та бандерівців”.

Це свідчить лише про одне: що така “велична та грізна” Москва насправді завжди боялася та продовжує боятися українців та України.

Та що ми знаємо про справжнього Симона Петлюру, окрім вигадок російської пропаганди та загальновідомих фактів, що він був одним із творців Української Народної Республіки, генеральним секретарем з військових справ, отаманом армії та очолював Директорію УНР після повалення гетьманату Павла Скоропадського.

Симон Петлюра народився у 1879 році в Полтаві у багатодітній набожній родині. Початкову освіту здобув у церковно-парафіяльній школі. Потім була духовна семінарія, але з юних років він обрав не служіння Богові, а служіння Україні.

Будучи студентом старшого класу духовної семінарії, як зазначає журналіст Акім Галімов у своєму YouTube-каналі, він без дозволу керівництва запросив до навчального закладу відомого українського композитора Миколу Лисенка. Петлюра виголосив на його честь промову та організував виступ хору, який виконав заборонену царською цензурою кантату композитора Б’ють пороги. За це Петлюру виключили із семінарії з формулюванням “за мазепинських дух”.