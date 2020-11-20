Про сльози, коронавірус і Новий рік — інтерв’ю оновленої ВІА Гри

Нещодавно Костянтин Меладзе представив оновлений склад гурту ВІА Гра. Новими учасницями стали Ксенія Попова та Софія Тарасова – обидві дівчини родом з України. Уляна Синецька в колективі з 2018 року.

В інтерв’ю Фактам ICTV співачки розповіли про роботу в умовах пандемії, нові концерти, реакцію оточення та поділилися своїми планами.

— Зараз у нас період, коли ми почали працювати разом. Ми цінуємо цей час, тому що можемо підготуватися, зробити нову програму, пізнати одна одну краще. Ми сподіваємося, що найближчим часом у нас буде можливість практики, і ми зможемо показати те, що ми зараз готуємо вже перед глядачами і віддаватися енергетично на 100%. Перший наш публічний виступ був на Вечірньому Урганті, тому ми вже встигли відчути як це. Концертів ще не було, – говорить Уляна Синецька.

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Співачки поділились, що готуються випустити нові пісні.

— Нам подобається разом співпрацювати, ми зловили одну хвилю, однакові цілі, бачення того, як повинен зараз виглядати гурт, як ми повинні себе презентувати, як співати. Ми артисти, які готові до того, щоб йти до спільних цілей. Костянтин (Меладзе, – Ред.) натхненний – чекаємо нові пісні. У нас зараз вийшла приголомшлива пісня Рикошет, — додала Уляна Синецька.

За час карантину колектив скучив за подорожами та новими враженнями.

— Насамперед не вистачає подорожей і концертів. Головне, щоб ніхто не хворів і всі були здорові. Хочемо, щоб це швидше закінчилося. Бажаємо всім здоров’я та терпіння, – ділиться Ксенія Попова.

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Нові учасниці поділилися, як відреагували їхні знайомі на новину про те, що тепер вони – частина колективу ВІА Гра.

— Мені здається, моя мама давно так не плакала від щастя. Всі дуже раді за мене – постять, відмічають. Дуже приємно, коли підтримує не тільки Костянтин (Меладзе, – Ред.), родина, але ще і друзі, — каже Ксенія Попова.

Софія Тарасова зазначила, що три дні на її телефон приходили повідомлення з привітаннями.

— У мене був завалений Instagram – я три дні не могла взяти телефон в руки, тому що мені приходили нові повідомлення. Всі друзі в захваті. Написали навіть ті люди, з якими я не підтримувала контактів. Всі мої близькі раді – я надсилаю їм фото, а вони кажуть: вау, яка ти красуня, – говорить Софія Тарасова.

Учасниці колективу поділилися, що для них означає ВІА Гра.

— Це неймовірні пісні Костянтина Меладзе, які пов’язують прекрасних дівчат у різні періоди часу. Нашому колективу вже 20 років – це немало. Ми сподіваємося нашим складом подарувати йому довгі роки і багато нових гарних пісень, – розповіла Уляна. — Для мене ВІА Гра символізує різні періоди мого життя. З нею я пережила багато – кохання, розставання, все на світі. У будь-який момент можна увімкнути Алло, мам і плакати. Попытка номер пять і ти з подружками на дискотеці. Це найприємніші спогади і емоції, — каже Ксенія Попова.

Співачки планують відзначати Новий рік в домашній обстановці.

— Цей рік трохи інший – ми звикли вже виступати. Але в цьому році будемо з родиною — це теж дуже цінно і класно. Не потрібно сумувати, що не працюватимемо – ми ще своє візьмемо, — каже Уляна Синецька.

Дівчата також спілкуються з колишніми учасницями колективу.

— Я спілкуюся з Ерікою, ну і звичайно нас дуже підтримує Віра (Брежнєва, – Ред.). Вона радить, як нам себе представити, правильно розподілити свою енергію на сцені. Ділиться дуже цінними секретами. Дякуємо дуже їй за це, — ділиться Уляна Синецька.

Учасниці нового складу ВІА Гра побажали своїм шанувальникам кохання та натхнення.

— Якщо говорити творчістю Костянтина, то кохання врятує світ. Ми бажаємо кохання в серці – нехай воно зігріває ваші душі, – побажала Ксенія Попова.

Єва Бушміна розповіла, чому розпалася попередня ВІА Гра

Співачка Єва Бушміна, яка була у ВІА Грі три роки, згадує, що останнім часом засновнику і продюсеру гурту Костянтину Меладзе не писалося.

Меладзе-старший створював хіти для популярного дівочого тріо. Але сварки з партнером Дмитром Костюком, постійні зміни у складі гурту, його участь у телевізійних проектах, змусили продюсера віддалитися від дівчат.

Фото: ВІА Гра, Уляна Синецька, Софія Тарасова, Ксенія Попова