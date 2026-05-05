Вчили вимову, щоб співати зі мною: як Валерія Вовк просуває українську музику у США

Побудувати музичну кар’єру в США з нуля — виклик, на який наважиться не кожен. Для української співачки та авторки пісень з Одеси Валерії Вовк цей шлях розпочався з дитячої мрії.

Творчість Валерії вирізняєтся емоційним вокалом і сучасним звучанням народної музики. Відео її виступів збирають мільйони переглядів у соцмережах.

У 2018 році вона отримала стипендію Berklee College of Music, а після випуску у 2022 році переїхала до Нью-Йорка, де почала працювати над власною музикою та випускати авторські релізи, зокрема альбом Кінець моїх шляхів.

У 2024 році Валерія Вовк здійснила тур США в межах Культурного десанту та вела активну культурну адвокацію України через музику. У 2025–2026 роках вона провела три благодійні тури як амбасадорка фонду Тихо і Mriya Inc, зібравши понад $70 тис. на транспорт для ЗСУ.

Колишній гітарист гурту Брати Гадюкіни Андрій Партика ексклюзивно для Фактів ICTV розпитав співачку про те, як працює індустрія у Сполучених Штатах, як Кобзар Шевченка став натхненням для пісень у Бостоні та як подолати страх перед невідомим.

Валерія Вовк про навчання в Берклі

– Ви вже доволі багато років проживаєте в Америці. Там дуже конкурентний ринок. Як ви на це взагалі наважилися?

– Я з дитинства мріяла потрапити в Америку, саме у Нью-Йорк.

Я слухала американських виконавців, дивилася фільми й серіали. Бачила, як герої моїх улюблених шоу вступають у великі музичні коледжі, і так у мене сформувалась мрія. Я почала цим жити.

Найбільше мене захоплював рівень і формат освіти в Штатах, і я дуже хотіла колись отримати цей досвід.

– У скільки років ви потрапили в США?

– У 19.