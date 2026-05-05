Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пенсії-2026: що зміниться з 1 травня і чи буде підвищення
Жарт про Меланію обернувся скандалом: Трамп вимагає звільнення Кіммела
У Повітряних силах 170 екіпажів за рік не збили жодного Шахеда — Єлізаров
Не запросила на ювілей: Ольга Сумська про стосунки з сестрою Наталією
Погода на травень 2026 року: чи завершить місяць гойдалки весни
Інтерв'ю
Інтерв'ю
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
19 хв.

Вчили вимову, щоб співати зі мною: як Валерія Вовк просуває українську музику у США

Валерія Вовк
Фото: Валерія Вовк

Побудувати музичну кар’єру в США з нуля — виклик, на який наважиться не кожен. Для української співачки та авторки пісень з Одеси Валерії Вовк цей шлях розпочався з дитячої мрії.

Творчість Валерії вирізняєтся емоційним вокалом і сучасним звучанням народної музики. Відео її виступів збирають мільйони переглядів у соцмережах.

У 2018 році вона отримала стипендію Berklee College of Music, а після випуску у 2022 році переїхала до Нью-Йорка, де почала працювати над власною музикою та випускати авторські релізи, зокрема альбом Кінець моїх шляхів.

Зараз дивляться

У 2024 році Валерія Вовк здійснила тур США в межах Культурного десанту та вела активну культурну адвокацію України через музику. У 2025–2026 роках вона провела три благодійні тури як амбасадорка фонду Тихо і Mriya Inc, зібравши понад $70 тис. на транспорт для ЗСУ.

Колишній гітарист гурту Брати Гадюкіни Андрій Партика ексклюзивно для Фактів ICTV розпитав співачку про те, як працює індустрія у Сполучених Штатах, як Кобзар Шевченка став натхненням для пісень у Бостоні та як подолати страх перед невідомим.

Валерія Вовк про навчання в Берклі

– Ви вже доволі багато років проживаєте в Америці. Там дуже конкурентний ринок. Як ви на це взагалі наважилися?

– Я з дитинства мріяла потрапити в Америку, саме у Нью-Йорк.

Я слухала американських виконавців, дивилася фільми й серіали. Бачила, як герої моїх улюблених шоу вступають у великі музичні коледжі, і так у мене сформувалась мрія. Я почала цим жити.

Найбільше мене захоплював рівень і формат освіти в Штатах, і я дуже хотіла колись отримати цей досвід.

– У скільки років ви потрапили в США?

– У 19.

Прямий ефір ICTV Live
Останні новини
Ракети Фламінго вдарили по заводу в Чебоксарах, що виробляє антени для Shahed і ракет
Воїни ЗСУ, українські військові, українські військовослужбовці
Чому поїзд Інтерсіті більше не ходить до Запоріжжя та чи відновлять сполучення
чому поїзд Інтерсіті більше не ходить до Запоріжжя та чи планують відновити
РФ знімає військових із фронту заради параду 9 травня — Атеш
Російські солдати
Коли відкривається продаж квитків на потяг: інформація для пасажирів
безкоштовні 3000 км від УЗ
Циклопи, зрадники та епічні битви: Крістофер Нолан представив новий трейлер Одіссеї
Одіссея Нолана – новий трейлер
Валерія Вовк

Фото: Валерія Вовк

– 19 — й одразу в Берклі?

– Так, одразу. Я починала навчання в Берклі у Валенсії, в Іспанії, за програмою First Year Abroad. А вже в 20 років переїхала до Бостона.

– Що ви відчули, коли потрапили в це дуже конкурентне та професійне середовище найтоповішого музичного вишу світового рівня? До того ж у цьому середовищі можуть як підтримати, так і розчавити. 

– У Берклі дуже сильна підтримка не тільки академічна, а й психологічна. Там реально створюють середовище, в якому тобі комфортно розвиватися.

Для мене це був абсолютно новий досвід. В Україні я теж займалась музикою, але це зовсім інший рівень свободи. Ти сам обираєш предмети, напрям, можеш досліджувати те, що тобі цікаво.

І паралельно тебе готують до реального життя, як стати професіоналом і самостійно будувати кар’єру.

– Про кар’єру ми також неодмінно поговоримо, а поки – кілька порад, як адаптуватися на новому місці? 

– Головна порада — бути чесним із собою. Вкладатися у свою справу і вірити в неї. Шукати зв’язки, братися за різні можливості для зростання, особливо на початку, не перебирати. Ти ніколи не знаєш, куди приведе якась зустріч чи співпраця, особливо в такому місті, як Нью-Йорк. І ще – дозволяти людям допомагати тобі і водночас допомагати іншим, коли можеш.

Валерія Вовк

Фото: Валерія Вовк

Валерія Вовк про Україну в творчості

– Яку першу пісню у США ви написали?

– Під час першого семестру в Бостоні я брала клас із написання вокальних партій — дуже його любила. У нас було завдання написати акапельний твір.

Тоді я створила пісню У полі, яка згодом увійшла до мого першого EP (з англ. extended play — мініальбом, — Ред.). Перед тим я була в Україні, читала Кобзар і, мабуть, дуже надихнулась, бо взяла за основу сюжет Катерини Шевченка. Цю пісню почув гітарист і продюсер Мікеле Ромео, який теж навчався в Берклі, і запропонував разом її спродюсувати.

Зараз смішно згадувати, бо демо було дуже слабке за якістю і я співала всі партії сама. Але саме завдяки цьому ми разом зробили мій перший EP під час Covid-19. Ми досі співпрацюємо і виступаємо разом у Нью-Йорку.

– Ви ще й інші пісні переспівуєте? Бачив у соцмережах.

– У 2022 році я глибше занурилась у вивчення української музики: від народної до сучасної. Мені тоді дуже хотілося заземлитися, знайти глибший зв’язок зі своїм корінням.

Зростаючи в Одесі, я багато чого просто не знала і вирішила це надолужити вже в дорослому віці.  Я почала записувати кавери на пісні, які відкривала для себе, вивчала їхній контекст і ділилася цим із аудиторією. Відчувала в цьому велику цінність.

Валерія Вовк

Фото: Валерія Вовк

– Які були ваші відчуття, коли почалась повномасштабна війна? Ви були далеко від України, але музиканти – це зазвичай чутливі люди. Які у вас були емоції?

– Це було дуже страшно. Я була у студії, записувала пісню вночі, коли дізналась про початок повномасштабної війни. Одразу зв’язалась із сім’єю.

Найсильніше пам’ятаю цей стан, коли прокидаєшся зранку, згадуєш, що сталося, і тебе огортає страх. І ти просто починаєш діяти.

Ми щодня ходили на протести, потім я почала їх організовувати. І це мене багато чому навчило. Я почала самостійно організовувати і протести, і згодом – концерти.

– Ви обрали шлях робити кар’єру у США з українською музикою. Що вас на це надихнуло?

– Я дуже люблю українську мову і хочу, щоб її чули не тільки українці, а весь світ. Щоб її впізнавали. Вона неймовірно мелодійна й лагідна, і для мене справді є задоволенням просто нею говорити.

Із часом я зрозуміла, що в українських піснях я найбільш щира, і люди це відчувають, навіть якщо не розуміють мови. Бо мова емоцій – універсальна.

До речі, під час мого останнього туру американці в кількох містах купували квитки, щоб заспівати зі мною на сцені. І вони обирали саме українські пісні, вчили вимову, репетирували і дуже класно виступали. Це було неймовірно.

– Ця ідея мені дуже близька. Що ви порадите послухати зі свого репертуару нашим читачам?

– Я випустила альбом нещодавно, який називається Кінець моїх шляхів. Я не думала, що він депресивно так звучить, але як є. Там є пісня з такою ж назвою.

Вона про стан, коли ти знаходиш місце, де тобі добре і спокійно, і більше не хочеш нікуди тікати.

Сам альбом ми робили разом із моїм хлопцем Сантьяго Арамбуру. Він із Мексики, я з України, і вийшов дуже цікавий мікс. Насправді музика там доволі легка і навіть світла.

Валерія Вовк

Фото: Валерія Вовк

Валерія Вовк про карʼєру в США

– Яким був початок карʼєри після випуску?

– Після випуску з коледжу я відчувала багато тиску і очікувань від себе. Здається, що після навчання ти вже маєш чітко знати, що робити далі, але це не так. Ти залишаєшся сам на сам із собою і мусиш сам шукати шлях.

Я пробувала різні музичні напрями і поступово зрозуміла, що, поки я молода, я можу дозволити собі ризикнути і займатися тим, що справді люблю. І вірити, що це мене кудись приведе.

– Стрибнути в невідоме заради задоволення – це круто звучить. Конфуцій казав: “Займайся улюбленою справою – так ти ніколи в житті не будеш працювати”. Його цитує багато бізнес-тренерів, тому це, напевно, один зі шляхів прожити життя щасливо.

– Це звучить красиво, але насправді на початку ти ціла команда для самого себе. Ти і менеджер, і продюсер, і SMM, і організатор концертів. Тобі треба домовлятися з людьми, рахувати бюджети, робити постери, продавати квитки, дуже багато всього.

Зараз у мене вже поступово формується команда і стає легше. Я можу більше фокусуватись на музиці. Але на початку так не було.

– Цей шлях всі проходять. Я колись організовував концерти, і один супермегатопменеджер медійного ринку прийшов і запитав: “Хлопці, у вас є ведучий?”. Ми кажемо, що в нас немає, але в нас і грошей на це немає, бо дуже маленький бюджет. Він каже: “Нічого, я проведу цей концерт безплатно”. І на цій стратегії людина досягнула шаленого успіху, дуже великого успіху.

– На початку я часто погоджувалася виступати заради досвіду і нових контактів, що згодом привело до платних виступів і турів.

Коли я пройшла до Берклі, моє ціллю було розвиватися як композитор і продюсер для того, щоб просувати свої пісні.

Після випуску я розглядала різні варіанти роботи в індустрії, бо в мене не було фінансової підтримки і доводилось розраховувати на себе. Але, попри те, я вирішила сконцентруватись на власному проєкті, почала його розвивати.

Валерія Вовк

Фото: Валерія Вовк

Валерія Вовк про подолання страхів

– Не страшно? До речі, страх дуже багато кому заважає взагалі в житті чогось досягнути. З іншого боку – це прекрасний інстинкт виживання. Він потрібен. Але саме в творчості чи в кар’єрі — в якій ви в фазі стосунків зі страхом перебуваєте?

– Мені досі страшно. Але я навчилась з цим працювати. Якщо страшно, просто йдеш і робиш, а далі дивишся, що буде.

Страх – це не щось погане, це нормальний механізм. Але він не має тебе зупиняти. Бо якщо слухати тільки страх, можна взагалі нікуди не рухатись.

– Є якась пісня, яка допомагає подолати страх?

– Пісня, яка називається Не мовчи. Вона про те, що треба бути чесним з собою, не ховати свої емоції, не боятися жити, а проживати просто момент і дивитися, куди тебе життя поведе.

– Що ви можете сказати молодим людям, які зараз вагаються. Їхати навчатися до США чи ні?

– Я думаю, що це дуже круто, коли наша молодь здобуває освіту за кордоном і потім може використовувати цей досвід. Знову ж таки – у розвитку.

Наприклад, у моїй ситуації це добре з багатьох причин. Тому що, по-перше, якщо ти до того взагалі нікуди не їздив, ти бачиш світ, яким він може бути. Ти бачиш, як живуть інші люди далеко від твого дому, і це дуже сильно відкриває твій розум, твоє світосприйняття.

Валерія Вовк

Фото: Валерія Вовк

По-друге, освіта дійсно тут дуже-дуже сильна. Я колись мріяла, що увесь цей досвід зберу і в майбутньому зроблю свою школу музики в Україні. Я зараз працюю вчителем і, можливо, колись до цього прийду. Думаю, що нам є багато чому повчитися.

Тому це чудова ідея. Якщо є така можливість. До того ж сюди зʼїжджаються навчатися люди з різних країн. Це такий музичний хаб великий.

– Як щодо турів?

– Я виступила в десяти містах і зібрала майже $20 тис. у співпраці з фондами Тихо і Mriya Inc на евакуаційні машини для військових.

Це був мій перший тур з авторською програмою. Раніше я більше виступала з каверами і робила акцент на культурній адвокації: розповідала про українську музику, композиторів, контекст.

Цього разу була тільки я, клавіші і моя музика. Я дуже хвилювалася, але щаслива, що все минуло успішно. І дуже вдячна всім, хто долучився.

Читайте також
Leléka на Євробаченні-2026: під яким номером виступить Україна
Leleka

Пов'язані теми:

КонцертНавчання в СШАспівакСША
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь