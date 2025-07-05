Краще мобілізуватися зараз, поки не пізно: командир 92 ОШБр про літній наступ, роботів і СЗЧ

– Цивільні у Куп’янську дуже страждають від КАБів. Як їм можна протидіяти?

– Є певні засоби, які протидіють КАБам, але, на жаль, вони не на 100% ще ефективні, і КАБи прилітають. Коли противник їх багато застосовує, то не завжди виходить їх відводити від населених пунктів, щоб вони падали в полях. КАБи є великою проблемою для нас на всіх напрямках фронту.

– Є думка, що саме через КАБи не ефективні фортифікації, які будують, тому що там перебуває велика кількість військових, яку можна вразити одним ударом? Чи є сенс в фортифікаціях?

– Сенс у підготовлених позиціях є завжди, тому що це є щонайменше ті позиції, де командир частини чи бригади буде застосовувати свій резерв, якщо там ділянка буде прорвана на тому чи іншому напрямку, щоб було куди завести свій резерв на підготовлені позиції, а не просто в чисте поле. Тому сенс є. Сказати, що є сенс будувати ось такі величезні взводні опорні пункти, які будувались раніше, напевно, таких великих не потрібно. Потрібно набагато менші і на панівних висотах.

Про мобілізацію, мотивацію та СЗЧ

– Ми з вами говорили про те, як змінилася загальна характеристика ворога, а як змінилася загальна характеристика наших військових: 2022 рік і зараз? Мобілізовані, яких доправляють з ТЦК – як вони воюють? Чи дійсно менше мотивації в цих військовослужбовців?

– Я з впевненістю скажу, що так, в нас змінилася мотивація, напевно, всього населення України. Ми побачили демотивацію, починаючи з 2023 року. Якщо в 2022 році в нас були черги до ТЦК, всі хотіли йти воювати, захищати свою державу, то зараз ми цього не бачимо взагалі. Ну і не знаю, на що сподівається наше населення, я скажу за чоловічу сторону. Якщо ти не будеш воювати, захищати свою державу, ти будеш воювати, годувати та захищати іншу державу.

– На окупованих територіях не залишилося чоловіків, там примушують воювати за Росію.

– Якщо Росія захопить території, я на 99,9% впевнений, що чоловіків примусять воювати, і там вже не буде такої історії, як в нас – СЗЧ тощо. Там будуть жорсткі методи. Ми ж бачимо, як Росія ставиться до своїх військовослужбовців. Тому краще захищати свою країну, свою державу і вступати зараз, поки ще не пізно. Ті території, які були окуповані до 2022 року, вони воюють повноцінно. Ми брали їх у полон, і вони прямо кажуть, що їх просто бусифікували ще у 2022-му.

– А чому наші військовослужбовці йдуть у СЗЧ? Вони бояться загинути, не готові змінювати спосіб життя чи чому?

– От чесно, я не знаю, чому так. В кожного, напевно, якісь свої таргани в голові. Наприклад, військовослужбовець приходить у нашу військову частину, він не одразу йде воювати. В нього повноцінних майже три місяці підготовки: 45 днів базова загальновійськова підготовка, фахова – якщо гранатометник, кулеметник, різні посади бувають, проводиться попередній відбір, перед тим, як його призначити на ту чи іншу посаду. У водіїв є фахова підготовка в навчальних центрах, від двох тижнів до 45 днів, разом це вже три місяці. Коли він повертається з навчального центра, має ще 15 днів на адаптацію в підрозділі без застосування на бойових. За такий термін, я думаю, вже можна було б і навчитися елементарної стрілецької справи. Ну, і ми її навчаємо. Є ті люди, які в навчальному центрі йдуть у СЗЧ. Чому? Незрозуміло. До навчального центру йдуть у СЗЧ також. Чому? Незрозуміло.

– А якщо він із СЗЧ повернувся назад у військо, Ви довіряєте йому? Ви можете довірити йому важливе завдання?

– Тут ми намагаємося розбиратися безпосередньо в причині, чому так сталось. У когось є проблеми вдома? Є дружина, яка в телефон кричить: “Я подаю на розлучення, тому що в нас тут сім’я, двоє дітей, а ти там воюєш. Я тебе вдома не бачу”. Це грає психологічно на будь-якого чоловіка. Можливо, інші проблеми вдома. І він побоявся сказати своєму командиру, що в мене є проблема, мені потрібно декілька днів для того, щоб вирішити. Самостійно ухвалив рішення і поїхав додому. Відповідно, ми маємо на це відразу реагувати.

Про набір добровольців за Контрактом 18-24

– А чи є такі проблеми з рекрутами за Контрактом 18-24?

– Глобальних проблем не було, але є декілька хлопців, які прийшли, думали, що вони зможуть, вони приходять і знімають рожеві окуляри. Вони думали, що тут їх на руках будуть носити. Всі, хто до нас прибули, вони одразу входять у статус солдата. Тобто немає ніяких поблажок. Я не скажу, що є якісь перебори з дисципліною, у всіх права рівні. Однозначно рівні. У всіх є задача, вони проходять курс базової загальної військової підготовки. В нас є до БЗВП “нульовий день”, коли їх перевіряють на стресостійкість. Є два хлопці, в яких є гостра реакція на стрес: один впав у ступор, в нього там тиск піднявся, свідомість втрачав, він навіть на БЗВП ще не був. Зараз проходить лікування.

Є ще один випадок, також там гостра реакція на стрес, у нього почалися панічні атаки, тому що були вибухи, стрілянина поряд із ним. Людина тільки прийшла з цивільного життя, її треба одразу перевірити на стресостійкість.

– А з нього ще щось вийде?

– Повернеться з лікування, буде зарахований до іншої групи, і побачимо, як воно пройде. Він знову ж таки буде проходити цей “нульовий день”, а потім починати заняття. Це такий порядок, відповідно до програми курсу базової військової підготовки.

– А СЗЧ є серед цієї молоді?

– Є декілька, так. Різні причини, знову ж таки. Є коли дівчина сказала, що її покинув, тому що пішов в армію. Є в когось сімейні проблеми. Сказати, що втекли через упереджене ставлення – такого не було. Тут можна поговорити зі всіма хлопцями, з побратимами, і вони розповідають, що от він декілька днів був замкнутий у собі, спілкувався з родиною телефоном, і була якась сварка. В них є відведений певний період часу, коли вони спілкуються по телефону, адже перебувають вони взагалі без телефонів. Ми намагаємося одразу фільтрувати, контролювати, але вже по факту, коли таке стається, то проводиться службове розслідування.

– Але, порівняно з мобілізованими, це взагалі невелика цифра, так?

– Так, бо тут хлопці добровільно, самі підписують контракт.

– А як ті хлопці 18-24, що вже побували в бойових діях?

– Досить добре себе показали під час ведення бойових дій. Є ті, які декілька разів проходили, брали участь у штурмових діях і досить успішно.

– На яких напрямках воюють?

– По-різному. Всі рекрути віком 18-24 роки обирають самі собі підрозділ. Із першого батальйону до крайнього підрозділу, в якому вони мають право проходити службу. Є певний перелік згідно постанови Кабінету міністрів України, в якому зазначено, які посади вони мають право обіймати. І ці посади вони обирають. Тому вони на різних напрямках.

– Вони йдуть на завдання цілою групою молодих рекрутів, чи їх приєднують до якихось досвідчених військовослужбовців?

– Вони самостійно не виконують завдання, їх приєднують до тих, хто вже має бойовий досвід.

– А що кажуть рекрути, які вже побували в бойових діях, чи вистачило їм навчання, підготовки?

– По розмові з командирами батальйонів, вони задоволені, вони підготовлені, дисципліновані. Коли повернулися – самі провели аналіз проведених дій своєю групою і звернулися до командира роти, командира батальйону: “Ми сьогодні ще відпочинемо, а потім нам потрібно виїхати на полігон, ми знаємо свої помилки, ми хочемо їх виправити”. І це ми їм забезпечуємо.

– Які переваги Ви бачите в цьому молодому віці?

– Це молоді мотивовані хлопці, судячи навіть по собі, я теж був 21-річним лейтенантом в 2014 році, який прийшов ще з романтикою в очах. 2013-го я прийшов безпосередньо в бригаду, а в 2014-му почалася війна. Відповідно, мотивація в них мені подобається, мотивація і бажання цілісності нашої країни загалом. Вони не бачать себе під окупацією, вони не бачать себе в неволі якимись рабами, під московською ордою. Вони бачать себе вільними людьми. І це дуже мотивує й інших. Вони на них дивляться і теж підтягуються до них.

– А фізична витривалість?

– Спочатку, коли вони прийшли, так собі було. Потім за 45 днів БЗВП стало набагато краще. В них кожного дня фізична підготовка і фізичне навантаження. Перші два тижні їм було дуже важко, я знаю точно, тому що я з ними спілкуюся постійно. Ви бачили хлопців після другої доби контрольних занять, вони вже втомлені, завтра вони будуть ще втомленіші, але вони на позитиві.

– А чому їх навчають? Вони ж, мабуть, і стріляти не вміли?

– Так, базові навчання: тактико-технічні характеристики зброї та озброєння, медична підготовка, вогнева підготовка та сама стрільба, інженерна підготовка – це база. Все. Під час базової військової підготовки є програма, якої ми суворо дотримуємось.

– А дівчат немає у вас?

– Ні. Тільки хлопці.

– І вони будуть штурмовиками?

– Ну як, є гранатометник штурмового відділення, є кулеметник штурмового відділення. Є стрілець-снайпер у розвідувальних підрозділах. Тобто різні напрями, які собі обирають. Є такі хлопці, які спочатку обрали посаду, приміром, стрільця-снайпера, потім каже: “Ні, я побачив цей крутий кулемет, я хочу бути кулеметником”.

– Деякі кажуть, що вони навіть мамі не казали, що йдуть сюди, а коли мами врешті дізнаються, чи були випадки скарг?

– У мене особисто ні. В нас є відділення цивільно-військового співробітництва, є номери телефонів гарячих ліній, але ще не було жодного випадку, щоб хтось когось десь шукав. Так, є хлопці, які підписують контракти і про це батькам не говорять, тому що там кожен батько, кожна мама переживає за свою дитину, і за законом зараз мобілізація після 25 років. Відповідно, вони були проти того, щоб ці хлопці йшли. Але хлопці мотивовані, повторюсь, вони самі хотіли і хочуть. Вони самі йшли до рекрутингових центрів або телефонували нам на наші номери, зверталися в соціальних мережах – реклами багато по території України. Навіть із Закарпаття до нас приїхало двоє хлопців, два однокласники, їм по 22 роки. Вони хотіли воювати ще раніше, але їх не пускали батьки. Є львів’яни, з Одеси, хлопці з усієї України.

– А мільйон зіграв роль?

– Я б не сказав. За процедурою після підписання контракту протягом п’яти днів ми маємо виплатити перші 200 тис. грн. От, напевно, коли ми їм виплачували ці 200 тис. грн, у когось дитяча мрія була щось купити, хтось ці 200 тис. грн переправив усі 100% своїм батькам, тому що треба було певні домашні проблеми позакривати. Є хлопці, з якими спілкувався, каже: “Я хочу відкласти, назбирати, хочу купити собі квартиру”. Хтось машину хоче купити після закінчення контракту або під час контракту. В кожного свої плани, свої цілі. Коли отримували перші кошти, вони такі: “О, точно, нас не обманули, дійсно прийшло”. Після повного циклу навчання, коли вони вже ідуть виконувати перші бойові задачі, їм доплачуються ще 300 тис. грн. І вони все отримали своєчасно, жодних затримок не було.

Про літню наступальну кампанію ворога

– Щодо так званої літньої кампанії ворога, яка розпочалася навесні, чи триває вона чи зупинилася, чи ми розуміємо плани ворога та чи може він просунутися на Харківщині?

– Вона триває і триватиме ще – літо в самому розпалі. Чому всі називають її літньою кампанією? Тому що коли осінь-зима, є складні погодні умови – мокрий ґрунт, дощі, заморозки, морози – складніше виконувати задачі. Зараз погода більш там сприятлива, з’явилося листя на деревах, є більше укриттів на полі бою. Це було очікувано, і всі це розуміли, що простіше виконувати задачі, коли сухо, не дощить і не холодно. Тому триватиме, допоки не зітруться всі їхні резерви, які вони підготували за зиму, допоки не буде знищений мобілізований особовий склад, озброєння, військова техніка. Це перше, що може їх зупинити.

Друге – це вже погодні умови, які можуть настати аж, напевно, восени. Тому сказати конкретно, коли ця кампанія їхня завершиться, ніхто, напевно, не може. Ми розуміємо плани ворога, де хоче просунутися, де найбільше скупчення. Плани не змінюються. План максимум – захоплення всієї території України.