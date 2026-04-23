Я б запитала не у Фройда: Юлія Зорій про пораду мами, пошук психолога та власну терапію

У будні вона заряджає гарним настроєм в ефірі програми Ранок у великому місті на ICTV2, а поза камерами — допомагає людям знаходити вихід зі складних життєвих лабіринтів.

Сьогодні, 23 квітня, у Всеукраїнський день психолога, телеведуча і практикуюча психологиня Юлія Зорій відзначає своє професійне свято

Про те, як порада мами змінила її долю, чому професійні психологи постійно вчаться, скільки насправді заробляють психотерапевти, та як зрозуміти, що вам час на терапію — читайте в інтервʼю .

Юлія Зорій про психологію

— Юліє, чому ви вирішили стати психологом? Ви вже працювали на той момент телеведучою чи цей поклик з’явився пізніше?

— Психологією я почала цікавитися, коли працювала на радіо та телебаченні в Чернівцях. А потім мама якось сказала: “Ти така гарна й розумна, а хлопця нема. Можливо, психологи допоможуть розібратися чому так? Те, що не можеш сказати мені — скажеш фахівцю”.

Я дійсно знайшла в Чернівцях чудового психотерапевта. Пізніше, коли мами не стало, я працювала з цим же спеціалістом уже над темою втрати. Глибокий інтерес до психології жив у мені роками, але остаточне рішення стати профі прийшло під час пандемії.

— Тоді ви вирішили отримати фахову освіту?

— Спершу закінчила різні цікаві курси у центрі психолога Єгора Тополова. Коли почався ковід, він створив “гарячу лінію” підтримки.

Це була не терапія, а саме психологічна допомога — ми допомагали людям пережити кризовий момент. Саме там я почала вперше консультувати.

А згодом зрозуміла, що хочу більшого, і вступила на факультет педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Закінчила навчання, захистилася і розпочала повноцінну практику.