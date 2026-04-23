Я б запитала не у Фройда: Юлія Зорій про пораду мами, пошук психолога та власну терапію
У будні вона заряджає гарним настроєм в ефірі програми Ранок у великому місті на ICTV2, а поза камерами — допомагає людям знаходити вихід зі складних життєвих лабіринтів.
Сьогодні, 23 квітня, у Всеукраїнський день психолога, телеведуча і практикуюча психологиня Юлія Зорій відзначає своє професійне свято
Про те, як порада мами змінила її долю, чому професійні психологи постійно вчаться, скільки насправді заробляють психотерапевти, та як зрозуміти, що вам час на терапію — читайте в інтервʼю .
Юлія Зорій про психологію
— Юліє, чому ви вирішили стати психологом? Ви вже працювали на той момент телеведучою чи цей поклик з’явився пізніше?
— Психологією я почала цікавитися, коли працювала на радіо та телебаченні в Чернівцях. А потім мама якось сказала: “Ти така гарна й розумна, а хлопця нема. Можливо, психологи допоможуть розібратися чому так? Те, що не можеш сказати мені — скажеш фахівцю”.
Я дійсно знайшла в Чернівцях чудового психотерапевта. Пізніше, коли мами не стало, я працювала з цим же спеціалістом уже над темою втрати. Глибокий інтерес до психології жив у мені роками, але остаточне рішення стати профі прийшло під час пандемії.
— Тоді ви вирішили отримати фахову освіту?
— Спершу закінчила різні цікаві курси у центрі психолога Єгора Тополова. Коли почався ковід, він створив “гарячу лінію” підтримки.
Це була не терапія, а саме психологічна допомога — ми допомагали людям пережити кризовий момент. Саме там я почала вперше консультувати.
А згодом зрозуміла, що хочу більшого, і вступила на факультет педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Закінчила навчання, захистилася і розпочала повноцінну практику.
— Порадьте, як обрати психолога, щоб не помилитися?
— По-перше, чітко зрозуміти: для чого він вам? Які ваші очікування? Найголовніше в терапії — це безпечний простір.
Ви повинні відчувати, що це безпечне місце, де є довіра, де вас уважно слухають і де вам нададуть фахову допомогу. Комфорт і безпека — ваші головні орієнтири.
— А як зрозуміти, що час звернутися по допомогу настав, бо “само не мине”?
— Коли ви усвідомлюєте, що більше не справляєтеся самі. Методи, які допомагали раніше, раптом перестають працювати. Ви втрачаєте контакт із близькими, не можете контролювати емоції, і це псує життя.
Психолог надає погляд зі сторони, який “підсвітить” те, чого ви не бачите. І ще: психолог може бути дуже професійним, але просто не вашим.
Буває, що клієнти йдуть від мене до інших, або навпаки — приходять до мене від колег. Тобто ви маєте зійтися.
Юлія Зорій про медійність
— Чи впізнають вас клієнти? Чи не заважає медійність роботі в кабінеті?
— Зараз переважно всі записуються через Instagram, тож знають, до кого йдуть. Але була кумедна історія: я працювала з дівчинкою півтора року, ми почали ще на початку великої війни.
І ось через довгий час вона каже: “Юлю, я вирішила вас загуглити. Я й не знала, що ви телеведуча, хто ваш чоловік… Так розгубилася, що сьогодні навіть голову помила перед нашою зустріччю”. Це було мило і зворушливо.
— Чи ходять самі психологи на терапію?
— Обов’язково! Неможливо допомагати іншим, якщо не розібрався в собі, інакше можуть виникнути і контрпереноси і проекції тощо.
Я перебуваю в інтервізійних групах чотири рази на місяць, а супервізію (роботу з досвідченим фахівцем) проходжу стабільно раз на місяць уже багато років. Це безперервний процес.
— Якби була можливість, про що б ви запитали у Зигмунда Фройда?
— Чесно? Я б запитала не у Фройда, хоча поважаю його внесок. Мені ближчий Карл Роджерс і його гуманістичний підхід.
Він вірив, що людина природно прагне до розвитку, і якщо створити їй безпечні умови, вона сама знайде всі відповіді. Також я б із задоволенням поспілкувалася з Аароном Беком, засновником когнітивно-поведінкової терапії.
Щодо запитань… Думаю, років через 20, спираючись на власний досвід, я би поставила багато запитань, а зараз… спитала б у Роджерса: Чи завжди недирективність з клієнтами – це найкращий шлях?
Юлія Зорій про заробітки
— Кажуть, психологи заробляють великі гроші. Як насправді?
Можна заробляти добре, якщо мати стабільний потік клієнтів — по 4-5 консультацій щодня.
Але річ у тім, що левова частка заробітку йде на курси, тренінги, книги, навчання. Це постійна інвестиція в якість.
Раніше мої освітні “хотілки” оплачував чоловік, дарував різні навчання, і так, зараз воно працює. Це постійна інвестиція в якість своєї роботи.
— Що ви отримуєте від цієї діяльності?
— Свого часу психологи змінили моє життя, полегшили його. Оскільки я людина емпатійна і вдячна, вважаю своєю місією — передавати далі те, що колись отримала сама.
Я реально кайфую від того, що можу допомогти. У мене навіть є кілька клієнтів, яких я веду безкоштовно через їхню скрутну ситуацію. Мені просто хочеться їх підтримати.
Щоранку у будні о 7:00 у програмі Ранок у великому місті на ICTV2 я разом з колегами розповідаю про цікаві актуальні події, факти, новини про світ і життя відомих людей.
У подкасті Онлайн-терапія разом із експертами розбираю найгостріші теми сучасності: війни, стрес, травма, любов і секс, виховання дітей та пошуки себе. Шукайте відповіді на свої питання там, де про них не бояться говорити вголос.