У Китаї у місті Усі 10-місячний малюк впав з ескалатора. Він дивом залишився живий.

Це сталося в одному з торгових центрів Китаю. Камери спостереження зняли, як малюк на ходунках виходить з магазину і йде до ескалатора. Через кілька секунд він уже падає з нього.

Про це повідомляє Daily Mail.

На щастя, дитину врятував 22-річний солдат Ван Хао. Він перехопив малюка на середині екскалатора і віддав батькам. Малюк дивом не отримав серйозних травм.

Однак, чому немовля опинилося без нагляду так і залишається нез’ясованим.

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До речі, у Біляївському районі Одеської області 11-місячний хлопчик потонув у каструлі з водою, коли залишився без нагляду.