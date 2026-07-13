Вибухи у Запоріжжі пролунали вдень 13 липня. Росіяни вдарили по обласному центру і Запорізькому району КАБами. Пошкоджені будинки та господарські споруди, є постраждалі.

Вибухи у Запоріжжі та області 13 липня: які наслідки

За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог завдав по Запоріжжю чотирьох ударів КАБами.

– Один із ударів прийшовся по території приватного домоволодіння. Будинок повністю зруйнований, виникла пожежа. Попередньо, постраждала одна жінка. Їй надається необхідна медична допомога, – розповів він.

Згодом стало відомо про ще двох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район.

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Зруйновано та пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та садові будинки. Спалахнули пожежі.

О 17:52 стало відомо, що постраждало семеро осіб, зокрема дитина.

– Чотирирічна дівчинка дістала поранень через атаку КАБом на приватні будинки у Запоріжжі, – уточнив Федоров.

На місцях працюють рятувальники, медики, правоохоронці. Постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, ввечері 12 липня росіяни вдарили по Запоріжжю дронами та ракетами. Через атаку РФ поранення дістали шестеро людей, загинув чоловік.

Пошкоджені будинки, автівки і будівля лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 601-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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