Уже зовсім скоро Atlas Festival збере у Києві тисячі шанувальників музики. Цьогоріч фестиваль, як і в попередні роки, поєднає концерти відомих українських виконавців із масштабною благодійною ініціативою.

Коли відбудеться Atlas Festival 2026, дата події, хто увійшов до лайнапу та скільки коштують квитки, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Atlas Festival 2026: коли відбудеться фестиваль

Цього року фестиваль триватиме 17, 18 та 19 липня у Києві.

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Організатори поєднують музичну програму з благодійністю. Разом із фондом Повернись живим та ПриватБанком вони запустили збір 150 млн грн на підтримку проєкту Дронопад. Зібрані кошти спрямують на посилення захисту українського неба.

За словами організаторів, кампанія отримала назву Збір 150%, адже символізує готовність українців робити навіть більше, ніж здається можливим.

Atlas Festival 2026, який також відомий як Atlas Weekend, стане одним із найбільших музичних фестивалів України. На гостей чекатимуть виступи артистів на кількох сценах, фудкорти, бари, партнерські локації, благодійні ініціативи та спеціально облаштовані зони для відпочинку.

Цьогоріч організатори анонсували шість сцен, майже 100 артистів, понад 50 фудкортів, більше 10 барів і 50+ інтерактивних просторів.

На головній сцені фестивалю буде доступний переклад жестовою мовою. Крім того, для відвідувачів підготували інклюзивну оглядову платформу та навігаційні мнемосхеми зі шрифтом Брайля.

Atlas Festival 2026: де буде проходити

Цьогоріч Atlas Festival прийматиме ТРЦ Blockbuster Mall у Києві, який знаходиться на проспекті Степана Бандери, 36. Локація розташована за кілька хвилин пішки від станції метро Почайна.

Однією з особливостей ТРЦ є наявність найбільшого сертифікованого укриття ДСНС, завдяки чому організатори зможуть дотримуватися необхідних заходів безпеки навіть у разі оголошення повітряної тривоги.

Відвідувачів почнуть пропускати на територію щодня з 14:30, а завершуватиметься програма о 21:30.

Після перевірки квитка гостям видаватимуть спеціальний браслет. Саме він підтверджує право перебувати на території фестивалю, тому його потрібно зберігати до завершення відвідування. Передавати браслет іншим людям або пошкоджувати його не дозволяється.

Atlas Festival 2026: артисти

Цьогорічний лайнап об’єднав десятки українських виконавців різних жанрів, від попмузики й року до альтернативи, репу, інді та електронної музики.

17 липня на сцені виступлять:

MONATIK;

Жадан і Собаки;

NIKOW та інші.

18 липня заплановані виступи:

Артем Пивоваров;

KOLA;

Один в каное;

SadSvit та інші.

19 липня фестиваль завершать:

Бумбокс;

Без Обмежень;

Друга Ріка;

KURGAN & AGREGAT;

breathe та інші.

Також відвідувачі побачать виступи Хейтспіч, The Unsleeping, SKYLERR, Фактично Самі, Shmiska, МУР, LATEXFAUNA, Шугар, Zwyntar, Phil It, IVAN LIULENOV, KLER, Ницо Потворно, Теорія Розбитих Вікон, DREVO, KHAYAT та багато інших артистів.

Організатори вже представили першого закордонного виконавця. Ним став австралійський електронний дует breathe із Сіднея.

До складу гурту входять Ендрю Грант і Шон Вокер. Музиканти працюють у жанрі електронної музики, поєднуючи атмосферне звучання, м’який вокал, глибокі баси та кінематографічну подачу.

Перед приїздом до України артисти звернулися до своїх українських прихильників, зазначивши, що хочуть зустрітися з ними особисто та розділити цей особливий момент разом.

Atlas Festival 2026: квитки

Придбати квитки на Atlas Festival 2026 можна на офіційному сайті фестивалю. Для цього достатньо натиснути кнопку Придбати квиток у верхньому правому куті сторінки.

Наразі доступні два варіанти. Перший варіант дає змогу купити абонемент на всі три дні фестивалю. Він коштує 5 500 грн.

Також можна придбати квиток на окремий день. Вартість відвідування 17, 18 або 19 липня однакова, та становить 2 450 грн.

Покупці, які оплачують квитки картками MasterCard від ПриватБанку, можуть скористатися 10% знижкою.

Atlas Festival уже давно перестав бути лише музичною подією. Щороку він об’єднує тисячі людей не лише навколо улюбленої музики, а й заради підтримки України та благодійних ініціатив.

Фото: Atlas Festival

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