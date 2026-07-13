Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, який після перебування у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки був госпіталізований із тяжкими тілесними ушкодженнями.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Смерть чоловіка після перебування у ТЦК в Кременчуці: що відомо

За попередніми даними, увечері 2 липня працівники поліції зупинили автомобіль, за кермом якого перебував 52-річний чоловік. Під час спілкування правоохоронці виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

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Уночі 3 липня чоловіка доставили до Кременчуцького РТЦК та СП, де він перебував до 4 липня.

У ДБР зазначають, що саме в цей період правоохоронці перевіряють обставини можливого отримання ним тілесних ушкоджень.

Після цього чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до реанімації однієї з лікарень Кременчука. 5 липня йому провели операцію, однак 9 липня він помер.

Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа, крововиливи під оболонки та в речовину головного мозку. За попередніми висновками, такі ушкодження могли бути завдані тупим предметом.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі слідчі встановлюють повну хронологію подій, обставини отримання чоловіком тілесних ушкоджень та осіб, які можуть бути причетними до цього.

У межах розслідування вже вилучили записи з камер відеоспостереження, проводять допити працівників територіального центру комплектування, аналізують документи та інші матеріали.

Також правоохоронці перевіряють дії всіх осіб, які контактували з чоловіком від моменту його зупинки працівниками поліції до госпіталізації.

Нагадаємо, що 9 липня стало відомо про смерть військовозобов’язаного, який за день до цього випав із вікна третього поверху будівлі Ужгородського районного ТЦК та СП.

За інформацією представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, чоловіка 6 липня доставили до ТЦК працівники поліції.

Після проходження необхідних процедур його призвали на військову службу та визначили до одного з підрозділів Національної гвардії.

На момент інциденту він перебував на збірному пункті та очікував відправлення до місця служби.

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