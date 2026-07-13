Правоохоронці повідомили про підозру групі військовослужбовців, яких слідство вважає причетними до викрадення, незаконного позбавлення волі та вбивства двох братів із Київської області.

Чоловіків силоміць вивезли до Полтавської області, де незаконно утримували, а згодом убили.

Про це повідомили в Національній поліції України.

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Вбивство братів на Київщині: повідомили про підозру військовим

Заява про зникнення братів надійшла до правоохоронців 3 липня. Під час огляду їхнього домоволодіння слідчі виявили ознаки насильницького злочину, зокрема пошкоджену систему відеоспостереження, сліди від пострілів та інші речові докази.

У межах розслідування правоохоронці проаналізували записи з камер відеоспостереження, маршрути руху автомобілів і відновили послідовність подій.

Згодом було встановлено місце, де приховали тіла загиблих, – у лісосмузі на території Полтавської області. За даними слідства, чоловіки отримали численні вогнепальні поранення.

Слідчі встановили, що конфлікт виник після словесної суперечки між одним із братів та місцевою жителькою.

Як повідомила Інтерфакс-Україна речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, жінка поскаржилася своєму чоловікові, колишньому командиру бригади, на гучну музику та катання на мотоциклах двох братів-односельців.

– Односельчанка поскаржилася на те, щоб припинити дії братів, чоловіку – військовослужбовцю, есккомандиру бригади. А він вже потім залучив до “вирішення” конфлікту свої колег- військовослужбовців, – розказала речниця.

У Нацполіції зазначили, що згодом чоловік вимагав від братів вибачень, однак ті відмовилися.

Після цього він організував групу військовослужбовців, які проникли на територію домоволодіння потерпілих, силоміць вивезли братів до іншої області, незаконно утримували їх, а згодом убили.

Начальник поліції Київської області Андрій Рубель повідомив, що на тілі одного з братів, мешканців села Калинівка на Київщині, яких знайшли у лісосмузі на Полтавщині, виявили щонайменше 16 вогнепальних поранень, а на тілі другого – п’ять.

За словами Рубеля, у ніч на 27 червня восьмеро військовослужбовців прибули до місця проживання братів у Білоцерківському районі.

Один із фігурантів, щоб залякати потерпілих, вистрілив у ногу 36-річному чоловікові.

Після цього нападники зв’язали братам руки й ноги, зав’язали очі, силоміць посадили їх до автомобілів і за вказівкою організатора вивезли до іншої області.

– Там фігуранти незаконно утримували потерпілих до 1 липня. У той злощасний день організатором була надана вказівка вбити викрадених людей, – додав Рубель.

Одного із затриманих підозрюють у безпосередньому вчиненні умисного вбивства двох людей.

За інформацією поліції, під час слідчого експерименту він показав місце, де були приховані тіла загиблих.

Восьми учасникам організованої групи повідомили про підозру за незаконне позбавлення волі та викрадення людей.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Підозрюваному у вбивстві інкримінують умисне вбивство двох осіб, за що передбачено до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Усім підозрюваним суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про організацію злочину

Нагадаємо, 13 липня стало відомо про затримання командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють в організації викрадення та вбивства цивільних на Київщині.

На початку липня стало відомо про розслідування резонансної справи щодо військовослужбовців 155 окремої механізованої бригади.

Дев’ятьох військових, серед яких командир батальйону, затримали за підозрою у викраденні та вбивстві двох цивільних жителів Київської області.

За інформацією ЗМІ з посиланням на джерела, злочин міг бути скоєний після наказу командира бригади Станіслава Лучанова.

Двох братів із села Калинівка Білоцерківського району викрали, вивезли та вбили нібито через образу дружини Лучанова. Після цього комбриг самовільно залишив місце служби.

Кримінальне провадження розслідують за статтями про умисне вбивство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

За інформацією Громадського, братів, у викраденні та вбивстві яких підозрюють військовослужбовців 155 ОМБр, звали Максим та Роман Мосейчуки. Їхній батько загинув на фронті.

В ОК Північ заявили, що співпрацюють зі слідством, а всіх фігурантів справи відсторонили від виконання службових обов’язків.

11 липня командиру 155 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Анни Київської та всім встановленим учасникам справи про викрадення й убивство двох цивільних на Київщині повідомили про підозри.

Станіслав Лучанов очолив 155 ОМБр у лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го штурмового полку Скеля.

Фото: ВСП ЗСУ

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