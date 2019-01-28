У Харкові у триповерховому торгівельному центрі Міраж на вулиці Академіка Павлова, 160 о 3.42 виникла пожежа.
Про це повідомляє ДСНС.
Загоряння на площі близько 360 кв. метрів вдалося локалізувати о 5.04.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Причина поки невідома.
Судячи з відео та фото з місця події, частина будівлі з першого по третій поверхи повністю вигоріла.
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Фото: ХС Харьков/twitter
Відео: Харьков 1654/Facebook
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