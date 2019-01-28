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Масштабна пожежа у Харкові – горів торговий центр

У Харкові у триповерховому торгівельному центрі Міраж на вулиці Академіка Павлова, 160  о 3.42 виникла пожежа.

Пожежа у Харкові

Про це повідомляє ДСНС.

Загоряння на площі близько 360 кв. метрів вдалося локалізувати о 5.04.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Причина поки невідома.

Судячи з відео та фото з місця події, частина будівлі з першого по третій поверхи повністю вигоріла.

ЧитайтеПожежу на території Києво-Печерської лаври загасили

Фото: ХС Харьков/twitter

Відео: Харьков 1654/Facebook

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