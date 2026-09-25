США запропонували провести тристоронню зустріч України, Сполучених Штатів та Росії на технічному рівні. Місцем зустрічі американська сторона запропонувала ОАЕ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 25 вересня.

США запропонували провести тристоронню зустріч на технічному рівні

– Щодо тристоронньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітись на технічному рівні, – розповів Зеленський.

За словами президента, Україна наразі чекає від США на пропозиції щодо дати проведення зустрічі.

Зараз дивляться

– Чекаємо від США пропозицій щодо дати. А що стосується де – Сполучені Штати запропонували Емірати, – додав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що після переговорів у Нью-Йорку українська переговорна команда протягом 10 днів координуватиме позиції з європейською стороною.

Американські представники за цей час мають провести консультації з росіянами.

– У нас була зустріч з президентом США, ми проговорили загальні речі. Після цього наша переговорна група мала окрему довгу зустріч, де проговорювали відповідні деталі. Домовленість наступна: ми поінформуємо і поспілкуємось про ці деталі з європейською стороною, американці поговорять з росіянами, і за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і з результатом, – сказав глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає саміт G20 потенційним майданчиком для проведення тристоронньої зустрічі України, США та Росії, яка може дати реальний результат.

За словами президента, американська сторона запропонувала провести таку зустріч на полях G20.

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