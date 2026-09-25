Компанія ArcelorMittal заявила про неможливість відновлення роботи заводу у Кривому Розі. Причиною стала безпекова ситуація та нещодавні російські удари по підприємству.

АрселорМіттал Кривий Ріг повністю зупиняє роботу через удари РФ

Водночас компанія планує зберегти інфраструктуру АрселорМіттал Кривий Ріг, щоб після завершення війни можна було відновити виробництво, йдеться на сайті ArcelorMittal.

– З глибоким жалем ми дійшли висновку, що більше не можемо безпечно експлуатувати АрселорМіттал Кривий Ріг. З початку війни наш народ в Україні невпинно працював, щоб шахти і завод продовжували працювати. Ми обговорюємо майбутнє заводу з урядом України та зосередимося на збереженні інфраструктури, щоб, коли нарешті повернеться мир, варіанти відновлення виробництва залишалися доступними, — зазначив генеральний директор АрселорМіттал Кривий Ріг Мауро Лонгобардо.

Протягом останніх п’яти тижнів Росія здійснила на підприємство чотири ракетні атаки.

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Водночас завод вже призупиняв роботу 16 серпня через удар РФ.

У ніч на 12 вересня РФ знову завдала удару по комбінату АрселорМіттал Кривий Ріг, унаслідок чого загинули двоє працівників підрядної організації, а двоє співробітників дістали поранення.

Останній удар по підприємству стався 21 вересня. В результаті цих атак загинули п’ятеро співробітників, ще 17 зазнали поранень. Один із потерпілих знаходиться у важкому стані, повідомили в компанії. Виробничі потужності заводу значно пошкоджені.

Через зупинення підприємства у Кривому Розі ArcelorMittal очікує близько $1 млрд негрошових збитків від знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання.

Довідка. АрселорМіттал Кривий Ріг — найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України з повним циклом виробництва від видобутку руди до готового металопрокату.

У 2025 році в Україні частка виплавки сталі складала 23%, а виробництва прокату – 24%.

Фото: ArcelorMittal

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