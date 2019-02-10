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У Карпатах заблукали троє туристів з Одеси

У Карпатах заблукали троє лижників з Одеси. Пізніше їх знайшли рятувальники.

У Карпатах заблукали троє туристів з Одеси

Туристи спускалася з гори Тростян.

Про це передає у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Вони загубилися у горах 9 лютого. Заблукали дві жінки 1974 року народження і чоловік 1963 року народження Всі вони – жителі міста Одеса.

Їм не знадобилася медична допомога.

Читайте: Шукають вже 16 годин! У Карпатах заблукав турист з Харкова

До речі, раніше рятувальники знайшли тіло туриста, який загинув під час сходження лавини у Карпатах.

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