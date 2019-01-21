PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Шукають вже 16 годин! У Карпатах заблукав турист з Харкова/

Шукають вже 16 годин! У Карпатах заблукав турист з Харкова

У горах у Міжгірському районі Закарпатської області заблукав турист з Харкова.

Карпати

Інформація про те, що 35-річний чоловік втратив орієнтир під час катання на лижах надійшла вчора о 23.00. До сих пір туриста не знайшли. Його вже 16 годин без успішно шукають рятувальники.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Закарпатській області.

Чоловік загубився у районі гори Гимба, Міжгірського району.

Читайте: У Чехії 70 лижників застрягли на підйомнику

До речі, у Львівській області у районі гори Парашка рятувальники знайшли двох туристів. Один з них виявився мертвим.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка