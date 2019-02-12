В Умані жінка осліпла після невдалої косметичної процедури з нанесення татуажу.

В Умані жінка осліпла після невдалої косметичної процедури з нанесення татуажу, йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.

Постраждала Світлана Музика розповіла, що вирішила зробити татуаж на повіках – намалювати стрілки.

Під час процедури вона відчула сильний біль. Косметолог сказала, що так і повинно бути і дала спонж витерти око.

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За її словами, почервоніння після процедури мало пройти протягом декількох днів.

Жінка практично осліпла до того моменту, як прийшла в лікарню.









В Умані жінка втратила зір після татуажу повік / 2 фотографии

Медики діагностували хімічний опік лівого ока важкого ступеня.

Постраждала повідомила про це косметолога. Вона спочатку погодилася допомогти і оплатити рахунки.

Жінку направили на лікування до Одеси і змогли підняти зір з 10% до 35%. У цей час поведінка косметолога змінилася. Вона почала говорити, що Світлана сама поставила собі синця. Постраждала звернулася в поліцію із заявою.

Косметолог відмовилася від будь-яких коментарів і заявила, що має намір судитися.

До слова, Факти ICTV зібрали жахливі наслідки пластики і філерів.