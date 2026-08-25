Співак Олег Винник зробив гучну заяву щодо свого громадянства. Артист зізнався, що замислюється над отриманням німецького паспорта.

Про це Винник повідомив в інтерв’ю на YouTube-каналі Агент Провокатор.

Олег Винник зробив заяву щодо свого громадянства

За словами Олега Винника, наразі він є лише резидентом Німеччини, проте вважає цілком логічним кроком зміну громадянства. Виконавець зазначив, що він почувається в Берліні значно комфортніше, ніж в Україні.

Зараз дивляться

— Зараз у мене немає німецького громадянства. Я — резидент Німеччини. 26 років я живу тут, понад 20 з яких я є резидентом цієї країни. Напевно, було б правильно стати німцем. Моє життя тут. Я тут краще все розумію, ніж на батьківщині. В Україні я навчався, приїжджав туди на роботу, в гості. Там я був “на валізах”. 26 років ти перебуваєш в цьому середовищі, тому, напевно, було б правильно сьогодні стати німцем. Але так склалася доля, що я поки українець, — заявив співак.

Винник зазначив, що остаточного рішення про відмову від українського паспорта ще не ухвалив, проте переконаний, що його прагнення жити за кордоном є цілком природним для більшості людей.

— Мене можна засуджувати, але я знаю, що більша частина нормальних людей у світі хотіла б жити, як я в Німеччині — цивілізовано. До речі, зараз можна мати два громадянства. Поки у нас війна, це все складна тема, — наголосив Олег Винник.

Нагадаємо, що раніше Олега Винника внесли до списку небажаних артистів у Молдові. Міністерство культури Молдови оприлюднило список артистів, яких не рекомендують запрошувати на культурні заходи.

Фото: Олег Винник

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