У Миргороді Полтавської області дикий кабан забіг у місто, він поранив двох жінок.

Дикий кабан забіг у Миргород і травмував двох жінок.

Відомо, що тварину налякав трактор, який працював у полі. Тікаючи кабан, опинився у місті, де і накоїв чимало лиха. На щастя, жінки відбулися легкими травмами і у лікарню їхати відмовилися.

Також тварина встигла пошкодити автомобіль, подряпавши його.

Поліція намагалася зловити кабана, але той самостійно повернувся до лісу.

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До речі, у польському місті Руда-Сленська дикий кабан увірвався до костелу під час служби. Тварина розбила дві вази та статую Ісуса Христа. Серед людей постраждалих немає.