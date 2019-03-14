В Миргороде Полтавской области дикий кабан забежал в город, он ранил двух женщин.
Дикий кабан забежал в Миргород и травмировал двух женщин.
Известно, что животное испугал трактор, который работал на поле. Кабан убегая, оказался в городе, где и натворил немало бед. К счастью, женщины отделались легкими травмами и в больницу ехать отказались.
Также животное успело повредить автомобиль, оцарапав его.
Полиция пыталась словить кабана, но тот самостоятельно вернулся в лес.
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К слову, в польском городе Руда-Сленска дикий кабан ворвался в костел во время службы. Животное разбило две вазы и статую Иисуса Христа. Среди людей пострадавших нет.
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