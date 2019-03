Біля берегів Норвегії під час шторму круїзний лайнер Viking Sky подав сигнал лиха. Висота хвиль сягає 8-9 метрів.

У судна виникла проблема з двигуном.

На борту Viking Sky перебувають близько 1,3 тис. осіб.

Поки невідомо – чи є постраждалі, але зараз йде евакуація.

Для порятунку людей направили три вертольоти, а на суші влаштували табір для прийому евакуйованих.

#VikingSky struggling in huge waves only one kilometer from shore. Evacuation has started , but there are 1300 ppl on onboard – and ship is rolling violently acc to observer close by. pic.twitter.com/fA3tWaEPks — Tore (@potifar66) 23 марта 2019 г.

Two helicopters evacuating pax now, a third underway. Your sister will be fine, all seems to be under control. Still, being airlifted must be a rather ‘special’ experience in that awful weather.#Mayday #CruiseShip #Norway #storm https://t.co/xQczKUTJeo — Øyvind Ekelund (@Oyvine) 23 марта 2019 г.

#VikingSky Evacuation continue w/4 helicopters, here 2 hovering over ship. Distance to shore now around 2 km. 6-8 meter waves. pic.twitter.com/q0O0aUrrez — Tore (@potifar66) 23 марта 2019 г.

Читайте: Аварія судна біля Туреччини: упізнано тіла двох українців

Нагадаємо, 7 січня недалеко від узбережжя Туреччини затонуло вантажне судно Volgo-Balt-14, на борту якого перебували 13 членів екіпажу: 11 громадян України і 2 – Азербайджану (капітан і старший помічник капітана).

Внаслідок аварії загинули 6 осіб, з них 4 українців. Причиною аварії стала негода. Хвиля вдарила по кораблю, внаслідок чого судно розламалося і затонуло.

Джерело: Росбалт

Фото: Øyvind Ekelund‏