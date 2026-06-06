У Кабінеті міністрів прогнозують, що середня заробітна плата в Україні може перевищити 44 тис. грн у 2029 році.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів № 695 Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027−2029 роки, опублікована на Урядовому порталі.

Як змінюватиметься зарплата в Україні

У документі представлено два варіанти розвитку економіки. Оптимістичний план передбачає суттєве зменшення безпекових загроз уже з 2027 року. Натомість песимістичний сценарій базується на прогнозі, що російська агресія продовжиться.

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Урядовий макропрогноз свідчить, що середня номінальна зарплата українців (брутто) стабільно зростатиме за обома моделями розвитку подій, але з різною динамікою:

у 2027 році очікується 35 010 грн у разі зниження воєнних ризиків або 34 409 грн за умови продовження бойових дій;

у 2028 році середній оклад підвищиться до 39 362 грн (позитивний прогноз) або до 38 603 грн (негативний варіант);

у 2029 році середня зарплата становитиме 44 083 грн, якщо безпекова ситуація покращиться, та 43 185 грн, якщо агресія РФ триватиме.

Водночас Кабмін прогнозує зростання загальних витрат на зарплати найманих працівників та грошове утримання військових. Очікується, що у 2027 році цей фонд становитиме від 3,60 до 3,65 трлн грн, а вже до 2029 року збільшиться до 3,96–4,01 трлн грн (фінальна сума залежатиме від сценарію).

Яке майбутнє економіки України

Згідно з документом, ключовими макроекономічними тенденціями на найближчі три роки стануть зростання ВВП, підвищення рівня середньої заробітної плати та зниження інфляційного тиску.

За базовим сценарієм, ВВП збільшиться на 4,5% у 2027 році, на 5,3% у 2028-му та сягне 6,7% у 2029 році. Якщо ж ситуація розвиватиметься менш сприятливо, то економічний приріст у ці роки становитиме 1,3%, 4,1% та 5% відповідно.

Базовий економічний сценарій закладає тенденцію до планомірного приборкання інфляційних процесів в Україні протягом наступних трьох років. Згідно з прогнозом, після 8,9% у 2027 році інфляція впаде до 6,9% у 2028-му, а у 2029 році наблизиться до цільової позначки у 5,1%.

Рівень безробіття у 2027 році прогнозується на позначці 12,7%, після чого у 2028 році він може ситуативно піднятися до 12,9%, а вже у 2029 році знову знизиться до 12,7%.

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