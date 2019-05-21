У Рівному вночі у будинок приватного підприємця невідомі кинули гранату.

На дах приватного будинку невідомі кинули гранату. Його власником виявився 45-річний приватний підприємець. У момент вибуху у приміщенні, окрім бізнесмена, знаходилися ще чотири людини. Ніхто з них не постраждав. Була пошкоджена покрівля будинку.

При огляді місця події співробітниками поліції були знайдені металеві осколки на даху будинку, сходах і прилеглій території.

Інцидент внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Встановлюються особи, причетні до вибуху.

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До речі, внаслідок вибуху, який стався у Харкові у ніч проти 18 травня, загинули двоє чоловіків, третій – отримав численні поранення.