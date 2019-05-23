У Печерському районі виявили тіло жінки-двірника. Вона перебувала в підсобці будинку в Арсенальному провулку.

У підсобці будинку в Арсенальному провулку знайшли тіло жінки-двірника. Його знайшли колеги по ЖЕКу і викликали швидку і поліцію.

Було видно, що жінку хтось побив.

Її госпіталізували, але вона, не приходячи до тями, померла в лікарні.

Розтин показав, що жінку забили до смерті.

Опитавши очевидців, поліцейські відразу ж вийшли на підозрюваного.

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Вони затримали знайомого жертви, який зізнався, що напередодні він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зустрів знайому двірничку Тетяна.

Під час розмови йому здалося, що саме вона вкрала у нього 100 грн, які він залишав на пиво. На ґрунті цього виник конфлікт, і чоловік побив жінку прямо на вулиці, вимагаючи повернути нібито вкрадені гроші.

Жінці вдалося втекти від знайомого і сховатися в підсобці на Арсенальному провулку. Від сильних травм вона втратила свідомість і пролежала з рясним крововиливом в мозок, поки її не знайшли колеги.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До речі, у селі Струмок Одеської області троє невідомих в масках проникли в будинок місцевого фермера, побили його і вкрали $ 30 тис.