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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині чоловік випав з кошика повітряної кулі

У селі Репехів Жидачівського району Львівської області чоловік випав з повітряної кулі.

На Львівщині чоловік випав з кошика повітряної кулі

На Львівщині 47-річний житель випав з кошика повітряної кулі. Від отриманих травм від помер на місці.

Відомо, що повітряну кулю він зробив власноруч, а подія сталася 1 червня о 21.00.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Читайте: Під Києвом п’ятирічного хлопчика поранено пострілом у голову

До речі, у Феодосії вітер підняв повітряну кулю, коли у кошику знаходилася лише маленька дитина.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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