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На Львовщине мужчина выпал из корзины воздушного шара

В селе Репехов Жидачовского района Львовской области мужчина выпал из воздушного шара.

На Львовщине мужчина выпал из корзины воздушного шара

На Львовщине 47-летний житель выпал из корзины воздушного шара. От полученных травм от скончался на месте.

Известно, что воздушный шар он изготовил сам, а происшествие произошло 1 июня в 21.00.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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К слову, в Феодосии ветер поднял воздушный шар, когда в корзине находился только маленький ребенок.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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