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Факти / Надзвичайні події

Людей рятували з води: під Києвом екстрено сів АН-2

Біля села Чайка на Київщині літак з трьома людьми екстрено сів на воду.

Людей рятували з води: під Києвом екстрено сів АН-2

Біля села Чайка (Київщина) літак АН-2 здійснив екстрену посадку.

Про технічні несправності керівнику польотів повідомив командир екіпажу та попередив, що буде вимушений сідати на воду.

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Людей рятували з води: під Києвом екстрено сів АН-2 / 2 фотографии

На місце події виїхали рятувальники ДСНС, які врятували трьох членів екіпажу, витягнувши їх на берег.

Читайте: У Німеччині літак зачепився за крони дерев

Працівники швидкої допомоги зафіксували стан здоров’я у людей як задовільний.

До речі, 12 травня у Великій Британії на жваве шосе впав і спалахнув легкомоторний літак.

Джерело: ДСНС

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