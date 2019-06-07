Біля села Чайка на Київщині літак з трьома людьми екстрено сів на воду.
Біля села Чайка (Київщина) літак АН-2 здійснив екстрену посадку.
Про технічні несправності керівнику польотів повідомив командир екіпажу та попередив, що буде вимушений сідати на воду.
Людей рятували з води: під Києвом екстрено сів АН-2 / 2 фотографии
На місце події виїхали рятувальники ДСНС, які врятували трьох членів екіпажу, витягнувши їх на берег.
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Працівники швидкої допомоги зафіксували стан здоров’я у людей як задовільний.
До речі, 12 травня у Великій Британії на жваве шосе впав і спалахнув легкомоторний літак.
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