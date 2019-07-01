У Хмельницькій області внаслідок пожежі в житловому будинку загинув 3-річний хлопчик. Ще двоє осіб постраждали.

У Хмельницькій області у селі Гоголі сталася пожежа у житловому будинку, під час якої загинула 3-річна дитина.

Рятувальників викликав сусід, який помітив густий чорний дим. Йому вдалося врятувати 58-річну жінку та 5-річну дитину.

Постраждалих з ознаками отруєння продуктами горіння госпіталізували до лікувальних закладів.

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На момент прибуття рятувальників і пожежників вогонь поширився на площу 60 кв.м. Під час гасіння пожежі та розбору конструкцій будівлі було виявлено тіло 3-річного хлопчика без ознак життя.

Причина пожежі наразі невідома.

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