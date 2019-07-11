У Запоріжжі померла Анастасія Ковальова, яку коханий облив бензином та підпалив.
У Запоріжжі після двох операцій з пересадки шкіри померла Анастасія Ковальова.
Лікарям не вдалося врятувати постраждалу.
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Стан дівчин розцінювали як стабільно тяжкий. Вона отримала 90% опіків шкіри.
Нагадаємо, 2 липня у Запоріжжі 29-річний чоловік підпалив свою наречену, внаслідок чого 22-річна жертва отримала опіки 90% тіла.
Джерело: Акцент
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