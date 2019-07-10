PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Тіло ховав у холодильнику: у Запоріжжі чоловік вбив та розчленив коханку

У Запоріжжі чоловік запросив жінку на побачення, вбив, а потім розчленував і частинами виніс на різні смітники.

Вбивство у Запоріжжі

Мешканці багатоповерхівки у Запоріжжі шоковані вбивством, яке вчинив їхній завжди тихий та скромний сусід.

42-річний чоловік мешкав на другому поверсі, оселився тут після смерті бабусі, якій належала ця квартира.

Ні дружини, ні подруги у нього не було, але часто приводив додому дівчат.

Цього разу теж прийшов не сам. Вони випили, почали сваритися. Чоловік вдарив коханку по голові та спокійно пішов спати.

Читайте: На околиці Чернівців знайшли валізу з мертвою дитиною

Вранці зрозумів, що дівчина мертва. Щоб приховати сліди вбивства, розчленував тіло і сховав до холодильника.

Частини тіла чоловік зберігав три доби, а потім вирішив непомітно виносити на різні смітники.

Проте до його квартири несподівано навідався батько і заглянув до холодильника. Пенсіонер заявив у поліцію про страшну знахідку.

На допиті чоловік не міг згадати навіть імені своєї жертви.

Підозрюваному загрожує 15 років за гратами.

Раніше Факти ICTV писали, як під Києвом чоловік серед білого дня безжалісно пошматував ножем 25-річного хлопця через зауваження.

Джерело: Надзвичайні новини

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Скадовську знайшли тіла двох дітей та їхньої матері з пакетом на голові
Суд Дніпра відпустив хлопців, які вбили чоловіка заради відео
У Києві чоловік підірвався на гранаті
У полі під Києвом знайшли тіло гардеробниці Верховної Ради
Планував з квітня, душив і бив кулаками: подробиці вбивства Дарини Лук’яненко
У Запоріжжі чоловік облив бензином дівчину і підпалив
Ножем у серце: в Одесі на пляжі вбили студента-іноземця
Зарізав всю родину: в Одесі пенсіонер влаштував потрійне вбивство
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка