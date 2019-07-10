У Запоріжжі чоловік запросив жінку на побачення, вбив, а потім розчленував і частинами виніс на різні смітники.

Мешканці багатоповерхівки у Запоріжжі шоковані вбивством, яке вчинив їхній завжди тихий та скромний сусід.

42-річний чоловік мешкав на другому поверсі, оселився тут після смерті бабусі, якій належала ця квартира.

Ні дружини, ні подруги у нього не було, але часто приводив додому дівчат.

Цього разу теж прийшов не сам. Вони випили, почали сваритися. Чоловік вдарив коханку по голові та спокійно пішов спати.

Читайте: На околиці Чернівців знайшли валізу з мертвою дитиною

Вранці зрозумів, що дівчина мертва. Щоб приховати сліди вбивства, розчленував тіло і сховав до холодильника.

Частини тіла чоловік зберігав три доби, а потім вирішив непомітно виносити на різні смітники.

Проте до його квартири несподівано навідався батько і заглянув до холодильника. Пенсіонер заявив у поліцію про страшну знахідку.

На допиті чоловік не міг згадати навіть імені своєї жертви.

Підозрюваному загрожує 15 років за гратами.

Раніше Факти ICTV писали, як під Києвом чоловік серед білого дня безжалісно пошматував ножем 25-річного хлопця через зауваження.