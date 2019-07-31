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Факти / Надзвичайні події

Екс-співробітника МВС викрили в роботі на ФСБ

Екс-працівника МВС викрили на роботі на російську ФСБ задля заподіяння шкоди державній безпеці України.

Затримання

Співробітники СБУ викрили у Запоріжжі розвідувальну діяльність екс-працівника МВС, який працював за завданням ФСБ РФ для заподіяння шкоди держбезпеці України.

Працівник ФСБ завербував українця, коли той перебував в окупованому Криму.

– За завданням “куратора” агент через особисті зв’язки збирав розвідувальні відомості про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію на Запоріжжі, – йдеться у повідомленні.

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Чоловік передавав зібрану інформацію агенту ФСБ, коли в’їжджав на територію окупованого Криму.

Слідчо-оперативні дії тривають.

До слова, у Полтавській області викрили чоловіка, який надавав ФСБ відомості про ситуацію в Україні.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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