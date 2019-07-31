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Экс-сотрудника МВД разоблачили в работе на ФСБ

Экс-сотрудника МВД уличили в работе на российскую ФСБ, которая была направлена на причинение вреда государственной безопасности Украины.

Затримання

Сотрудники СБУ разоблачили в Запорожье разведывательную деятельность экс-сотрудника МВД, который работал по заданию ФСБ РФ для причинения вреда госбезопасности Украины.

Работник ФСБ завербовал украинца когда тот находился в оккупированном Крыму.

– По заданию “куратора” агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье, – говорится в сообщении.

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Мужчина передавал собранную информацию агенту ФСБ когда въезжал на территорию оккупированного Крыма.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

К слову, в Полтавской области разоблачили мужчину, который предоставлял ФСБ сведения о ситуации в Украине.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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