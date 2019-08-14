PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Одесі туристу з Бразилії зламали ребра та відібрали майже $40 тис.

В Аркадії – курортному районі Одеси – невідомі побили і пограбували туриста з Бразилії.

Побиття

Іноземцю зламали ребра, забрали мобільний телефон і банківські картки.

Розбійний напад на громадянина Бразилії скоєно рано вранці 14 серпня.

Постраждалий стверджує, що на картках було $39 тис., гроші грабіжники зняли.

Читайте: Пограбування у Дніпрі: у чоловіка біля під’їзду відібрали сумку з $100 тис.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ – Розбій.

Нагадаємо, у червні в кафе на вулиці Лютеранській в Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.

Джерело: Оdessa.online

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Одесі 8-річний хлопчик травмувався у центрі реабілітації
Ryanair відкриває рейс Одеса – Будапешт
Нареченого Дженніфер Лопес та легенду Янкіс пограбували на півмільйона доларів
Де можна купатися в Одесі: найкращі пляжі і як дістатися
Аркадія і Отрада: на популярних пляжах Одеси вода не відповідає нормам
Журналісти опізнали поліцейського, який побив жінку на мітингу в Москві
Табір Вікторія відкрився після пожежі та прийняв дітей
В Одесі вітер перекинув надувну гірку – постраждала дитина
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка