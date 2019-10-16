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Факти / Надзвичайні події

На очах у друзів: у Запоріжжі учень побив і душив однокласницю (18+)

У Запоріжжі учень однієї зі шкіл побив і намагався душити однокласницю.

На очах у друзів: у Запоріжжі учень побив і душив однокласницю (18+)

У школі Космічного мікрорайону міста Запоріжжя учень побив і намагався задушити однокласницю.

На відео видно, як хлопець бив і душив однокласницю на очах у друзів, які знімали все на камеру.

Читайте: Булінг: що робити батькам і дітям

Під час побиття ніхто не намагався заступитися за дівчинку.

Причина конфлікту між дітьми невідома.

Раніше Факти ICTV пискали, як захистити дитину від насилля.

Джерело: 24.zp

Фото: Dreamstime

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