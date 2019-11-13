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Факти / Надзвичайні події

Дві дитини померли в Артеку в Криму. Керівництво табору мовчить

У таборі Артек, який знаходиться в анексованому Криму, померла 15-річна дівчинка з Махачкали.

артек

Дівчинку з Махачкали, яка відпочивала в дитячому центрі Артек в анексованому Криму, знайшли мертвою після нічного сну.

За фактом смерті дитини порушено кримінальну справу. Причини з’ясовуються. Слідчі мають намір допитати коло осіб серед вихованців та працівників табору, щоб відновити всі події, які передували трагедії.

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Керівництво табору і батьки дівчинки поки не коментують ситуацію.

До слова, це не перша смерть дитини в Артеку. 11 жовтня з табору в ялтинську міську лікарню № 1 з попереднім діагнозом пневмонія був доставлений 12-річний хлопчик, який приїхав на відпочинок в Крим із Санкт-Петербурга. Через кілька годин він помер.

Джерело: Крим. Реалії, Слідком

Фото: Dreamstime

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