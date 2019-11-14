Поблизу села Мідяниця Іршавського району Закарпатської області сталася трагічна аварія. В ній загинули дві людини, ще п’ятеро госпіталізовані до районної лікарні.

У Закарпатській області на автодорозі Мукачево-Рогатин Audi виїхав на зустрічну смугу унаслідок чого сталося лобове зіткнення з Fiat Scudo.

Жертвами ДТП стали 41-річний водій Audi та його 32-річний пасажир – мешканці села Дерцен Мукачівського району.

Їх 25-річний односелець, який також перебував у салоні автомобіля, з травмами потрапив до лікарні. 37-річного водія і трьох пасажирів автомобіля Fiat Scudo, серед яких малолітня дитина, також госпіталізовано до Іршавської лікарні.

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За попередньою інформацією, водій Audi не впорався з керуванням.

Обставини і причини аварії встановлюють місцеві правоохоронці.

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