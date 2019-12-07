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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в магазині будматеріалів на Закарпатті: вигоріло 2 тис. кв. м

На Закарпатті у селищі Буштино близько 12.30 сталася масштабна пожежа у магазині будівельних матеріалів.

Пожежа в магазині будматеріалів на Закарпатті:

Коли рятувальники прибули на місце пожежі у селищі Буштино Тячівського району, вогнем було охоплено близько 2 тис. кв. м магазину будматеріалів.

Тому довелося залучати додаткові сили та засоби.

На даний час на місці працює вісім одиниць техніки та 35 чоловік особового складу.

Читайте: Коледж в Одесі не перевіряли на пожежну безпеку з 2014 – ДСНС

Спільними зусиллями о 13.43 пожежу вдалося локалізувати, ліквідація триває.

  • Пожежа в магазині будматеріалів на За
  • Пожежа в магазині будматеріалів на За
  • Пожежа в магазині будматеріалів на За
  • Пожежа в магазині будматеріалів на За
  • Пожежа в магазині будматеріалів на За
  • Пожежа в магазині будматеріалів на За
  • Пожежа в магазині будматеріалів на За
  • Пожежа в магазині будматеріалів на За
  • Пожежа в магазині будматеріалів на За
  • Пожежа в магазині будматеріалів на За
Пожежа в магазині будматеріалів на Закарпатті: вигоріло 2 тис. кв. м / 5 фотографий

Нагадаємо, пожежа в Одесі спалахнула у будівлі коледжу 4 грудня. Станом на 7 грудня вже відомо про п’ять жертв. 10 людей досі шукають рятувальники.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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