На Закарпатті у селищі Буштино близько 12.30 сталася масштабна пожежа у магазині будівельних матеріалів.
Коли рятувальники прибули на місце пожежі у селищі Буштино Тячівського району, вогнем було охоплено близько 2 тис. кв. м магазину будматеріалів.
Тому довелося залучати додаткові сили та засоби.
На даний час на місці працює вісім одиниць техніки та 35 чоловік особового складу.
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Спільними зусиллями о 13.43 пожежу вдалося локалізувати, ліквідація триває.
Пожежа в магазині будматеріалів на Закарпатті: вигоріло 2 тис. кв. м / 5 фотографий
Нагадаємо, пожежа в Одесі спалахнула у будівлі коледжу 4 грудня. Станом на 7 грудня вже відомо про п’ять жертв. 10 людей досі шукають рятувальники.
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